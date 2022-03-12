В Саудовской Аравии провели крупнейшую массовую казнь за 43 года
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Саудовской Аравии провели крупнейшую за десятилетия массовую казнь, во время которой обезглавили 81 человека. Об этом сообщает агентство Associated Press.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Издание отмечает, что казненные были осуждены по различным преступлениям, включая убийства, принадлежность к террористическим организациям "Аль-Каида" и "Исламское государство", а также за пособничество йеменским повстанцам из движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Число казненных 12 марта преступников превзошло массовую казнь 1980 года. Тогда власти казнили 63 боевиков, захвативших заложников в крупнейшей мечети города Мекки в 1979 году. Отмечается, что на фоне пандемии наблюдалось сокращение числа приведенных в исполнение смертных приговоров, но полностью власти от них не отказались.

В январе 2022 года власти Саудовской Аравии отпустили принцессу Басму бинт Сауд и ее дочь Сухуд аш-Шариф из тюрьмы спустя три года заточения. Сообщалось, что принцессу задержали в 2019 году при попытке выехать в Швейцарию на лечение. Басма — младшая дочь короля Саудовской Аравии Сауда бен Абдель Азиза, сейчас она разведена, у нее пятеро детей. В последние годы Басма занималась бизнесом и участвовала в деятельности правозащитных организаций. Она в том числе настаивала на защите прав женщин.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя