В сети появилось видео, на котором, предположительно, украинские военные убивают пленных россиян

В интернете в ночь на 18 ноября распространились видео, на котором, как утверждается, украинские военнослужащие убивают российских пленных. Записи сначала появились в украинских телеграм-каналах, затем их стали активно постить российские провоенные паблики, пишет Медуза.

Подлинность видеозаписей из независимых источников не подтверждена. Когда они сделаны, также неясно. Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий, выступающий с пророссийских позиций, утверждает, что выкладывал одну из записей в своем закрытом канале еще "несколько дней назад".

На одном из видео группу военных, предположительно, в форме вооруженных сил РФ берут в плен во дворе жилого дома, затем появляется человек с оружием, звучат звуки выстрелов, и видео резко обрывается.

#Ukranian fighters recorded themselves executing a large group of #Russians that were taken #POW pic.twitter.com/bDX07SfXwF