В Сеуле пара по ошибке испортила картину стоимостью более 400 тысяч евро
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Южной Корее выставленные в галерее граффити были повреждены парой, которая подумала, что лежащие перед ними кисти и краска предназначены для посетителей.

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"Они подумали, что это можно делать в рамках искусства соучастия, но ошиблись", — рассказал агентству Reuters руководитель выставки в Сеуле.

Заметили вмешательство в предмет искусства не сразу — сначала сотрудники увидели свежие мазки и по записям с камеры видеонаблюдения опознали тех, кто это сделал — мужчину и женщину старше 20 лет.

Полиция нашла и допросила пару, но организаторы выставки решили не выдвигать обвинения, и их отпустили.

Поврежденное произведение без названия оценивается примерно в 500 тыс. долларов. Его нарисовал американский художник граффити JonOne перед публикой в ​​Сеуле в 2016 году.

С тех пор его выставляли на различных площадках вместе с красками и кистями, которые использовал художник — они считаются неотъемлемой частью произведения искусства.

Сейчас с художником обсуждают, нужно ли реставрировать работу после этого нечаянного вандализма, сказал руководитель выставки в торговом центре Lotte World в Сеуле Кан Вук. Он сообщил, что после инцидента количество желающих посетить выставку только увеличилось.

Этот инцидент побудил галерею поставить небольшое заграждение перед граффити с надписями "Не трогать".

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