В школе под Пермью шестиклассник устроил стрельбу. Директор уговорила его сдаться

Под Пермью шестиклассник принес в школу ружье и дважды выстрелил из него. Подросток задержан. По информации регионального минздрава, во время инцидента пострадал один ученик — он получил ссадины, но уже отпущен домой.

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"Сегодня около 8:00 (6:00 мск) в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвел 2 выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан", — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Во время стрельбы в школе находились более 300 детей и 30 педагогов. Все самостоятельно покинули здание.

Как рассказал источник Интерфакса, подросток пронес в школу охотничий карабин, внешне имитирующий автомат Калашникова, и сделал два выстрела в воздух. По предварительным данным, оружие он взял у отца-охотника.

Поводом для его поступка могла стать школьная травля. Во время инцидента школьник выкрикивал что-то бессвязное, а при задержании кричал, что руководствуется "указаниями бога", сообщал источник.

По его информации, директор школы убедила шестиклассника отказаться от планов стрелять по людям и бросить оружие.

Это подтверждает и пресс-служба регионального министерства безопасности. "Ученик был обезврежен директором школы", — говорится в сообщении.

Директор школы Галина Зайцева характеризует шестиклассника положительно.

"Никогда не вызывал каких-то сомнений. Ребенок спокойный и хорошо учится. Сейчас в школе работают службы, ведут расследование. Выяснят, в чем была причина", — сказала Галина Зайцева на видео, опубликованном региональным министерством безопасности.

По словам директора школы, с ребенком удалось договориться, чтобы он отдал оружие.

Занятия в школе в понедельник отменены.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил проверить охранную организацию, которая обеспечивала безопасность в школе, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности и оказании небезопасных услуг.

В отношении школьника начата доследственная проверка по факту покушения на убийство, говорится на сайте регионального управления СК России.

Стрельба в Пермском университете

В прошлом месяце Пермь потрясла трагедия, когда 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в государственном национальном исследовательском университете. Тогда погибли шесть человек, больше 20 получили ранения. Нападавший был ранен при задержании. Оружием, как выяснилось, он владел легально.

Тот случай в России тоже был далеко не первым.

В октябре 2018 года студент Керченского политехнического колледжа в аннексированном Россией Крыму устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении. Погиб 21 человек, в том числе нападавший, около 60 оказались в больницах.

Ранее в мае того же года студент первого курса транспортного колледжа под Новосибирском выстрелил в своего однокурсника, а затем покончил с собой.

В мае 2021 года выпускник казанской школы №175 застрелил девять человек — семь детей, учительницу и работницу школы. 18 человек попали в больницу.

Это далеко не исчерпывающий список — инциденты со стрельбой в российских школах происходили и в других регионах, в том числе и в Москве.