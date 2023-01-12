lkab швеция редкоземельные металлы
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Шведская государственная компания LKAB обнаружила на севере страны месторождение редкоземельных металлов объемом более миллиона тонн, сообщает агентство Reuters.

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Природные ископаемые, содержащиеся в этом месторождении, используют в производстве электромобилей, ветряных турбин, портативной электроники и других высокотехнологичных устройств. При этом на территории ЕС редкоземельные металлы не добывают, что делает европейскую экономику зависимой от импорта из других стран (в первую очередь, из Китая).

"Это хорошая новость не только для LKAB, региона и шведов, но и для Европы и климата", — заявил генеральный директор LKAB Ян Мостром. "Электрификация, самодостаточность и независимость ЕС от России и Китая начнутся с этого месторождения", — соглашается с ним министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш.

LKAB заявила, что планирует подать заявку на концессию на разработку в 2023 году. Однако пройдет не менее 10-15 лет, прежде чем компания потенциально сможет начать добычу на месторождении и поставки на рынок.

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