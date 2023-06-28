В Швеции разрешили провести акцию, организаторы которой хотят сжечь Коран

Власти Швеции разрешили провести рядом с мечетью в Стокгольме акцию протеста, в ходе которой организаторы планируют "разорвать и сжечь Коран", сообщает агентство Reuters. Из-за похожей акции в январе Турция заявляла, что не поддержит шведскую заявку на вступление в НАТО.

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Заявку на проведение акции ранее подавали несколько раз, однако местная полиция отказывала организаторам. Эти решения отменил суд, сославшись на то, что полученный от правоохранительных органов отказ нарушает свободу слова.

Полиция была вынуждена разрешить акцию, отметив, что "хотя она может иметь последствия для внешней политики, риски для безопасности и последствия, связанные с сожжением Корана, недостаточны для отклонения заявки".

Ожидается участие в акции двух человек, один из них — Салван Момика. В недавнем интервью он называл себя иракским беженцем и утверждал, что стремится "запретить Коран". Журналистам Reuters не удалось связаться с Момикой для получения комментария.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции заявил, что считает мероприятие "законным, но неуместным". "Я считаю, что мы живем во время, когда нужно сохранять спокойствие и думать о том, что лучше всего отвечает долгосрочным интересам Швеции", — считает глава шведского правительства.

В конце января Турция приостановила переговоры со Швецией по одобрению ее заявки на вступление в НАТО после того, как датский ультраправый активист Расмус Палудан сжег Коран возле турецкого посольства в Стокгольме. Акцию также осудили несколько арабских государств.

Переговоры о расширении НАТО вскоре после январской акции возобновились. Турция продолжает настаивать, что Швеция укрывает активистов Рабочей партии Курдистана, которую в Анкаре считают экстремистской организацией.

Заявку Стокгольма на вступление в Североатлантический альянс также до сих пор не одобрила Венгрия. Тем не менее, Кристерссон сегодня заявил, что его страна рассчитывать стать членом НАТО к июльскому саммиту организации в Вильнюсе.