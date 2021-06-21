В Швеции впервые в истории выразили недоверие правительству

Парламент Швеции вынес вотум недоверия правительству, сообщается на сайте парламента.

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За был 181 депутат, 109 были против, 51 воздержался.

Премьер-министр Стефан Левен, глава партии социал-демократов, должен в течение недели решить, уйти в отставку или объявить в стране досрочные выборы.

Представители оппозиционных партий заявляли, что не доверяют правительству из-за предложения ввести рыночные цены на аренду жилья в новых домах. Кроме того, в начале июня Конституционная комиссия Швеции заявила, что правительству страны не удалось справиться с пандемией коронавируса.

Сам Левен говорил, что Швеция находится в серьезном положении из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса, поэтому объявлять вотум недоверия правительству сейчас — безответственно.

Это первый случай в шведской истории, когда правительство пало из-за вотума недоверия.