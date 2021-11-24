В Швеции выбрали нового премьер-министра - им впервые станет женщина
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Депутаты парламента Швеции отдали свои голоса за кандидатуру нынешнего министра финансов страны Магдалены Андерссон - она станет первой женщиной премьер-министром в истории государства. Об этом пишет Euronews.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

После нескольких дней переговоров, лидер партии социал-демократов получила необходимую поддержку в парламенте в среду, 24 ноября.

Во вторник, 23 ноября, вечером партия Андерссон достигла соглашения с Левой партией Швеции, которая требовала повышения пенсий, чтобы заручиться поддержкой.

Андерссон, которая на данный момент является министром финансов Швеции, сменит нынешнего премьер-министра Стефана Левена. Однако до вторника у политика не было достаточного количества голосов, чтобы занять пост главы правительства.

На прошлой неделе Андерссон попросила больше времени для получения поддержки от Левой партии после того, как интенсивные переговоры зашли в тупик. Ей дали время до 22 ноября, чтобы найти достаточно поддержки в 349-местном Риксдаге.

Андерссон нужно было заручиться поддержкой двух более мелких партий, которые поддерживали предыдущее левоцентристское правительство Швеции во главе с Левеном.

Между тем Центристская партия Швеции уже заявила, что ее члены не будут голосовать против Андерссон.

Согласно Конституции Швеции, премьер-министр может править только в случае, если парламентское большинство — минимум 175 депутатов — не выступает против.

На данный момент у социал-демократов имеется 100 мест в Риксдаге, в то время как у Партии зеленых их 16. Вместе с союзниками у них будет в целом 174 места.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Швеция
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt