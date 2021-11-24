В Швеции выбрали нового премьер-министра - им впервые станет женщина

Депутаты парламента Швеции отдали свои голоса за кандидатуру нынешнего министра финансов страны Магдалены Андерссон - она станет первой женщиной премьер-министром в истории государства. Об этом пишет Euronews.

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После нескольких дней переговоров, лидер партии социал-демократов получила необходимую поддержку в парламенте в среду, 24 ноября.

Во вторник, 23 ноября, вечером партия Андерссон достигла соглашения с Левой партией Швеции, которая требовала повышения пенсий, чтобы заручиться поддержкой.

Андерссон, которая на данный момент является министром финансов Швеции, сменит нынешнего премьер-министра Стефана Левена. Однако до вторника у политика не было достаточного количества голосов, чтобы занять пост главы правительства.

На прошлой неделе Андерссон попросила больше времени для получения поддержки от Левой партии после того, как интенсивные переговоры зашли в тупик. Ей дали время до 22 ноября, чтобы найти достаточно поддержки в 349-местном Риксдаге.

Андерссон нужно было заручиться поддержкой двух более мелких партий, которые поддерживали предыдущее левоцентристское правительство Швеции во главе с Левеном.

Между тем Центристская партия Швеции уже заявила, что ее члены не будут голосовать против Андерссон.

Согласно Конституции Швеции, премьер-министр может править только в случае, если парламентское большинство — минимум 175 депутатов — не выступает против.

На данный момент у социал-демократов имеется 100 мест в Риксдаге, в то время как у Партии зеленых их 16. Вместе с союзниками у них будет в целом 174 места.