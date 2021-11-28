В Швейцарии проходит референдум о законности ковид-сертификатов
Foto: DELFI

В Швейцарии в воскресенье, 28 ноября, проходит референдум о правовых основах ковид-сертификатов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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В условиях усиливающейся политической напряженности участникам плебисцита предложено выразить отношение к уже введенным санитарным пропускам с QR-кодами, которые выдают на основе "правила 3G" — сокращение от genesen, geimpft, getestet ("переболел", "привит", "протестирован"). Такие пропуска необходимы, в частности, для посещения крупных культурных мероприятий и ресторанов.

Согласно опросам, две трети избирателей поддерживают действующее ковидное законодательство, но эксперты опасаются дальнейшего роста напряженности из-за политики властей по борьбе с коронавирусом.

По данным полиции, политические деятели в Швейцарии получают беспрецедентно большое количество угроз. Правоохранительные органы были вынуждены усилить охрану целого ряда политиков, в том числе министра здравоохранения Алена Берсе.

В последние недели критики антиковидных ограничений многократно устраивали акции протеста по всей стране. Некоторые акции перерастали в столкновения демонстрантов с полицией.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Коронавирус сертификат Швейцария
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