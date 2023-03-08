В Швейцарии судят банкиров из-за миллионов на счетах музыканта Ролдугина, друга Путина

Виолончелист Сергей Ролдугин, близкий друг российского президента Владимира Путина, перевел миллионы швейцарских франков через счета в банках Швейцарии без каких-либо надлежащих проверок, заявила прокуратура страны в среду. Обвинение полагает, что таких людей, как Ролдугин, использовали в качестве подставных лиц, чтобы скрыть истинных владельцев денег.

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Согласно обвинительному заключению, четырех банкиров обвиняют в том, что они помогли Ролдугину разместить деньги на депозитах в Швейцарии. В среду они должны предстать перед окружным судом Цюриха по обвинению в недостаточной осмотрительности при проведении финансовых операций.

Прокуратура утверждает, что они не предприняли достаточных усилий, чтобы установить личность владельца средств, следует из обвинительного заключения, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Банкиры — трое россиян, работавших в Цюрихе, и один швейцарец — собираются отвергать выдвинутые против них обвинения, заявил один из их адвокатов. Их фамилии не называются, как того требует швейцарское законодательство.

Ролдугин был назван владельцем двух счетов, открытых в "Газпромбанке" в Швейцарии в 2014 году, на которые из России утекли миллионы франков.

При этом близкий к Путину музыкант, фигурирующий в швейцарском санкционном списке, формально не занимается коммерческой деятельностью. Ролдугин заявлял New York Times, что он точно не был бизнесменом и, согласно обвинительному акту, не владел этими миллионами. Агентство Reuters обратилось к его представителям за комментариями.

В октябре прошлого года стало известно, что "Газпромбанк" прекращает деятельность в Швейцарии. Этот финансовый институт был одним из последних остававшихся каналов финансирования торговых связей и сделок между Россией и Швейцарией. Как сообщали СМИ, основную деятельность зарегистрированного в 1992 году в кантоне Цюрих "Газпромбанка" составляло финансирование экспортно-импортных операций между двумя странами.

Это дело может свидетельствовать о том, что таких людей, как Ролдугин, использовали в качестве подставных лиц, чтобы скрыть истинных владельцев денег, пересказывает обвинительное заключение агентство Reuters.

"Хорошо известно, что президент России Путин официально имеет доход всего в 100 тысяч швейцарских франков и не богат, но на самом деле имеет огромные активы, которыми распоряжаются близкие ему лица", — говорится, по данным агентства, в обвинительном заключении.

Reuters попросил Кремль прокомментировать отношения Путина с Ролдугиным, а также его собственное богатство и активы, но комментария пока не получил.

Путин ранее говорил, что Ролдугин его друг, блестящий музыкант и благотворитель, который честно заработал немного денег на миноритарном пакете акций российской компании.

Ранее Кремль отвергал любые предположения о том, что средства Ролдугина связаны с Путиным.

В обвинительном заключении говорится, что банкиры не провели достаточное количество проверок, чтобы установить, является ли Ролдугин истинным владельцем рассматриваемых активов.

В документах банка указана только профессиональная деятельность Ролдугина в качестве музыканта, что делает его право собственности "ни в коей мере правдоподобными", говорится в судебных документах. В Швейцарии банки обязаны отклонять или прекращать деловые отношения, если возникают сомнения в личности клиента.

По данным Reuters, оба счета были закрыты в сентябре 2016 года, когда Ролдугин уже попал под санкции США после аннексии Крыма и начала боевых действий в Донбассе. Он также попал под санкции в Швейцарии, власти которой называли его "кошельком Путина".