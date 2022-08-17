"В случае смерти — всем членам семьи пенсия пожизненно". "Медуза" получила аудиозапись со встречи военкома с потенциальными добровольцами в Томске

Вот уже несколько месяцев в российских регионах формируются так называемые именные батальоны — военные подразделения, названные в честь городов и исторических личностей. Еще в июле "Медуза" сообщала о наборе в московский "собянинский полк", а к началу августа было известно более чем о 40 добровольческих подразделениях в 20 регионах. В Томской области идет набор в новый "именной" батальон "Тоян". Агитируя вступать в подразделение, военные комиссары ездят по предприятиям региона и выступают перед работниками, обещая им больше миллиона рублей (16,3 тыс. евро) за полгода службы, пенсии для членов семьи и легкое поступление в вузы их детям. В распоряжении "Медузы" оказалась аудиозапись одного из таких собраний.

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15 августа с "Медузой" связался Иван (имя изменено по просьбе героя) из Северска Томской области и передал редакции аудиозапись встречи работников предприятия, где он работает, с городским военным комиссаром ("Медузе" известно название предприятия, но по просьбе Ивана мы не называем его). На встрече сотрудникам рассказали о новом добровольческом батальоне, который Минобороны поручило сформировать из жителей Томской области.

Батальон из добровольцев Томской области называется "Тоян" — в честь князя небольшого татарского племени эушта. Эуштинцы жили на берегах реки Томи в конце XVI — начале XVII века. Во многом благодаря Тояну в 1604 году был заложен Томский острог, с которого началось строительство Томска.

Об условиях прохождения службы в батальоне имени сибирского князя Ивану и его коллегам рассказывал военный комиссар Северска Сергей Миков. По его словам, служить в "Тояне" могут томичи и жители области, которые хотят — за свою речь Миков несколько раз подчеркнул добровольный характер службы — подписать контракт на шесть месяцев.

"Задачи этого батальона — тыловое обеспечение жизнедеятельности войсковой части, материально-техническое обеспечение. Набираем туда поваров, сварщиков, электромехаников, водителей, персонал банно-прачечного обслуживания и так далее. Должностей на самом деле много, они все относятся к материально-техническому обеспечению. Вот такой батальон нам достался", — с гордостью объяснил Миков работникам предприятия.

Затем, судя по аудиозаписи встречи, он перешел к финансовой стороне вопроса. Сумма, которую обещают контрактникам, формируется из воинского довольствия, положенного по должности и званию, и надбавок. Так, по словам Микова, в конце июля временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур распорядился дополнительно выделить 560 тысяч рублей (9,1 тыс. евро) каждому добровольцу — это надбавка за шесть месяцев службы.

"Итого получается общая сумма от Министерства обороны и губернатора (так Миков называл Мазура, — прим. „Медузы") — порядка 220 тысяч рублей (3,6 тыс. евро — прим. Delfi) в месяц", — подсчитал военком. "Медуза" написала запрос в администрацию Томской области с просьбой подтвердить слова Микова, но не получила ответа.

Батальон, продолжил военком, как полноценная войсковая часть будет принимать участие в боевых действиях в Украине: "Но, еще раз повторюсь, как мы уже сказали, он материально-технического обеспечения".

После истечения срока контракта добровольцы получат статус участников боевых действий — и все положенные по закону льготы. В качестве примеров Миков назвал пожизненную пенсию (ее размер зависит от звания, участия в боевых действиях и выслуги), ежегодное "санаторно-курортное лечение" как для самого добровольца, так и для его семьи, а также внеконкурсное зачисление детей на бюджетные места в вузы.

В батальон могут вступить мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют медицинских противопоказаний службе по контракту. Пройти медкомиссию добровольцы смогут в военкомате бесплатно, дважды подчеркнул Миков.

По мнению военкома, служба в батальоне будет особенно "привлекательной" для тех, кто уже был в армии, но не дослужил до конца. Причем это касается даже тех, с кем Минобороны или Росгвардия по той или иной причине расторгли контракт. Согласно российским законам, уволить человека со службы могут за проступок или преступление; изменение или приобретение второго гражданства; конфликт с сослуживцами или начальством; занятие предпринимательской деятельностью; наличие счетов в зарубежных банках."Таких кандидатов — даже со снятой, погашенной статьей [судимостью] — тоже рассматриваем", — заверил Миков.

Отслужив полгода и вернувшись домой, добровольцы будут сразу приняты обратно на свою текущую работу. Миков заявил, что "этот вопрос решен" с руководителями предприятий региона. Но при желании можно продолжить службу и по истечении срока контракта.

"Батальон формируется [уже] сейчас, очень быстро. Набор будет прекращен примерно через неделю, может быть, десять дней. Потому что кандидаты идут. Быстро, стремительно идет набор", — подытожил военком.

Затем Миков предложил собравшимся задать ему вопросы.

— Я правильно понимаю, что никакой подготовки не будет? Через неделю [после окончания записи в подразделение] сразу [батальон отправят в зону боевых действий в Украину]? — спросил один из присутствующих.

— Нет, подготовка идет — пока это называется слаживание. [Оно будет продолжаться] в течение не менее двух недель. Обеспечение военнослужащего по контракту — это форма одежды, обмундирование, знакомство с военной техникой, вооружением и объектами, на которых будет проходить служба, — ответил военком, подчеркнув, что обмундирование контрактнику полностью предоставляет государство.

Затем Микова спросили, могут ли записаться в батальон те, кто не проходил службу в армии, а также люди, имеющие судимость. Военком объяснил, что решение по каждому случаю комиссия принимает "в индивидуальном порядке".

"Если граждане не служили, надо знать причину. Но таковые есть и уже многие ушли [записались] в этот батальон, потому что с 1 августа [набор добровольцев в подразделение] идет активно", — рассказал Миков.

— [Какие выплаты положены по контракту] в случае ранения, смерти? — спросил один из присутствующих.

— В случае ранения — все, как [положено] военнослужащему по контракту: и страховая выплата, и единовременная выплата. Общие выплаты составляют порядка 5–10 миллионов [рублей] (81,5-163 тыс. евро — прим. Delfi). Если семья военнослужащего многодетная, есть случаи у нас в области, где выплата составила 15 миллионов рублей (244,5 тыс. евро — прим. Delfi), — ответил военком.

— А в случае смерти?

— 5 миллионов [рублей] — единовременная [выплата] от президента, страховая [выплата] — порядка 3 миллионов 900 тысяч [рублей] (63,5 тыс. евро — прим. Delfi), и единовременная [выплата] — тоже порядка 3 миллионов [рублей] (48,9 тыс. евро — прим. Delfi). Плюс к тому, всем членам семьи назначается пенсия пожизненно. Кроме детей: им [пенсия выплачивается] до 18 лет, либо до 23 лет, если обучаются очно.

Когда из зала прозвучал вопрос о том, как контрактнику быть с оплатой кредитов, Миков стал отвечать менее уверенно. И попытался перевести тему разговора на ежемесячные выплаты: "Военнослужащий по контракту 10-го [числа] каждого месяца получает свое воинское довольствие. И [получает надбавку] от губернатора [Томской области]: месяц отслужил — шестую часть положенных 560 тысяч [рублей] (9,1 тыс. евро — прим. Delfi) получил".

А когда ему напомнили, что из зоны боевых действий невозможно платить по кредиту, посоветовал оставить банковскую карту жене. "Там [в Украине] полностью вас кормить будут", — добавил военком.

Также Миков дал присутствующим "100-процентную" гарантию, что служба "Тояна" будет проходить только в тылу, и на передовую добровольцев никто не отправит — это прописано в контракте. Военком добавил, что в Новосибирской области формируется именной батальон "спецназа".

— Но туда вы попасть, к сожалению, не сможете, потому что вы родились в Томске, — сказал он.

— Ну, [допустим] мы приехали в тыловое обеспечение, а стали [сражаться] как спецназ там [в Украине] на передовой. У нас же такое может быть, — усмехнулся мужчина из зала.

— Нет, такого быть не может. Для того чтобы попасть в спецназ, надо потрудиться, — заявил Миков.

— А что, в Новосибирске, значит, трудятся? — продолжил допытываться один из присутствующих.

— Да, там более трудолюбивые ребята, — ответил ему другой.

После этого Миков решил свернуть разговор и посоветовал по всем дальнейшим вопросам звонить в военкомат по телефону, указанному на листовках, которые работники могут взять в отделе кадров. Фотографии листовок есть в распоряжении "Медузы": на одном из них стилизованным под древнерусскую письменность шрифтом написано название батальона, а под ним — слоган "Zайми свое место в строю".

Набор в батальон "Тоян" также официально идет через администрации населенных пунктов Томской области

* * *

"Военком заметно нервничал, — отметил сделавший аудиозапись собрания Иван в разговоре с "Медузой". — А люди в зале в основном молчали. Они успешно зомбированы телепропагандистами. С половиной коллег мы даже не здороваемся после начала войны. Думаю, они меня считают предателем (Иван не скрывает своей антивоенной позиции, — прим. "Медузы"). А я физически не могу разговаривать с теми, кто оправдывает братоубийственную войну".

Иван добавил, что один из его коллег поделился с ним, что хотел бы записаться в "Тоян", но у него есть дети, которых он не может оставить. "Вообще, люди только сидя на диване поддерживают войну. Когда стоит вопрос о помощи деньгами или отправке на передовую, весь энтузиазм куда-то улетучивается", — считает собеседник "Медузы". Он сомневается, что набор в батальон идет так хорошо, как говорил на встрече Миков.

"Медуза" отправила запрос в военный комиссариат Томской области, но на момент публикации этого текста не получила ответа.