В Соединенных Штатах возникла острая нехватка детских смесей

Американский военный самолет, груженный более чем 31 тонной дефицитных молочных смесей для новорожденных, в воскресенье, 22 мая, приземлился в штате Индиана. Он прибыл с американской авиабазы "Рамштайн", расположенной на западе Германии, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Привезенного детского питания хватит для заполнения более чем полумиллиона бутылочек.

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Дефицит — по целому ряду причин



В США уже несколько месяцев ощущается острый дефицит детских смесей. Причиной тому является целый ряд обстоятельств. Сначала производство сухого детского питания сократилось из-за нарушения цепочек поставок и нехватки персонала в связи с пандемией COVID-19. Затем в феврале американская химико-фармацевтическая компания Abbott была вынуждена закрыть завод по производству детского питания в Мичигане после смерти двух младенцев.

Трагедия предположительно произошла по причине заражения болезнетворными бактериями. Однако проверка, проведенная Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, показала, что продукт в порядке, и на прошлой неделе была достигнута договоренность о возобновлении производства на Abbott. Однако до появления сухой смеси на полках супермаркетов пройдет несколько недель.

Первая партия покрыла 15 процентов потребностей



Поэтому президент США Джозеф Байден распорядился организовать поставки детского питания американскими военно-транспортными самолетами из Европы. В воскресенье вечером в Twitter он объявил о втором таком рейсе, с которым в США будет доставлено детское питание производства швейцарской компании Nestlé.

Первая поставленная из ЕС партия молочной смеси покрыла около 15 процентов неотложных потребностей, сообщил CNN советник президента США по политическим и экономическим вопросам Брайан Диз. Детская смесь была привезена в Индиану, где располагается центр компании Nestlé. Там продукт проверят на качество в лаборатории, после чего он будет распределен по американским супермаркетам.