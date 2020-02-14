В Софии осквернили памятник на братской могиле советских солдат

В Софии вандалы осквернили памятник советским воинам. Российское посольство в Болгарии сообщает, что неизвестные повредили барельеф монумента, который установлен на братской могиле в районе Лозенец. Там захоронены тела более полутора сотен солдат и офицеров советской армии.

Посольство России выразило возмущение в связи с "кощунственным актом вандализма" и призвало городские власти "восстановить монумент как можно скорее".

"Глумление над памятью воинов, отдавших свои жизни за освобождение Европы и мира от фашистской чумы, выглядит особенно циничным в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.", — говорится в заявлении на странице посольства в Facebook.

ЧП прокомментировал председатель Содружества русофилов Болгарии Младен Иванов. "Не только в Софии, но и в Пловдиве регулярно красят памятники. Нам неизвестно, собираются ли болгарские власти вообще что-то предпринимать по этому поводу. Мы несколько раз обращались к ним просто с надеждой, что они проводят какое-то масштабное расследование. Люди, которые это сделали, это просто бандиты, и они получат заслуженное наказание", — цитируют Иванова "Вести".

В посольстве России выразили надежду на то, что городские власти примут необходимые меры по приведению монумента в надлежащий вид и не допустят подобных проявлений в будущем, а вандалы, совершившие хулиганство, будут наказаны.