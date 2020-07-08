В США COVID-19 заразились уже 3 млн человек, гибнет по 1000 человек в день

Согласно статистике Университета имени Джонса Хопкинса, в США за прошедшие сутки выявлено 60 209 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным суточным показателем. Общее число зараженных достигло 3 млн человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным разных источников, число погибших от последствий Covid-19 в Соединенных Штатах за один день составило около 1000 человек.

Во вторник Калифорния, Гавайи, Айдахо, Миссури, Монтана, Оклахома и Техас обновили рекордные максимумы новых случаев заражения. Самые большие скачки произошли в двух крупнейших штатах США — Техасе и Калифорнии. Более 10 тысяч инфицированных в сутки в каждом.

Еще около 24 штатов сообщили о тревожно высоком уровне заражения за последнюю неделю. В Аризоне, еще одной горячей точке пандемии, показатель коронавирусных тестов с положительным результатом вырос до 26%. Статистика новых госпитализаций растет в 25 штатах, что является признаком того, что усилия по борьбе с распространением коронавируса там потерпели неудачу.

Наиболее серьезной выглядит ситуация во Флориде, где ощущается нехватка больничных коек в отделениях интенсивной терапии — более 80% из них уже заполнены.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо уже обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа, утверждая, что с его подачи американцы не воспринимают всерьез проблему коронавируса. Президент США считают, что 99% случаев COVID-19 в стране "абсолютно безвредны", а уровень смертности в США самый низкий на планете.

В США считают, что вакцина может и не понадобиться

В США полагают, что иммунитет у переболевших COVID-19 позволит пандемии угаснуть еще до того, как начнет активно использоваться антикоронавирусная вакцина.

"В некоторых штатах и в некоторых странах, где была действительно очень высокая заболеваемость, мы уже начинаем приближаться этому порогу (60% переболевших). Поэтому есть надежда, что эта болезнь угаснет сама по себе, даже без вакцины", — заявил замдиректора по науке отдела вакцин американского госагентства Food and Drug Administration (FDA) Константин Чумаков.

Он пояснил, что пока ученым не удается точно измерить степень защищенности людей, поскольку у переболевших без выраженных симптомов часто уровень антител невысокий, "а у некоторых его нет вообще". Тем не менее, по словам вирусолога, последние данные показывают, что иммунитет все же образуется: можно измерить не уровень антител, а другой показатель — ответ клеточного иммунитета, передает "Интерфакс".

"Последние данные показывают, что у тех, кто переболел без симптомов или с очень легкими симптомами, вполне измеряемый уровень Т-клеточного ответа, то есть клеточного ответа иммунной системы", — сказал Чумаков.

Вирусолог также заявил, что существующие живые вакцины от полиомиелита и других болезней потенциально способны дать защиту от Covid-19 не хуже, чем специальные вакцины от коронавируса, которые пытается разработать весь мир. "Сейчас, за последние 10 лет, появилась масса работ, которые показывают, что и другие вакцины вызывают такую временную защиту. Этот абсолютно простой и дешевый способ, который грешно не использовать", — отметил Чумаков.

Он пояснил, что идея о том, что живые вакцины — то есть вакцины, в которых используется живой, но ослабленный возбудитель — способны повысить защиту организма не только от "своего" вируса, но и от других инфекционных заболеваний, появилась впервые в Советском Союзе. По его словам, 50 лет назад советский вирусолог Марина Ворошилова обнаружила, что пациенты, привитые живой вакциной от полиомиелита, в 3,8 раза реже болеют гриппом, чем специально привитые вакциной от гриппа.

По его словам, этот результат надолго был забыт, однако в последнее время появляется все больше работ, которые свидетельствуют, что не только вакцины от полиомиелита, но и другие вакцины способны давать подобный эффект. В частности, в презентации ученого упомянута вакцина БЦЖ.

Чумаков отметил, что это свойство живых вакцин нужно использовать для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. "Но, к сожалению, у нас пока это движется довольно медленно", — сказал Чумаков.