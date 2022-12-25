В США и Канаде - сильнейшие морозы. Жертвами снежной бури стали 20 человек.

Мощный зимний шторм, принесший сильный мороз и обильные осадки, охватил большую часть территории США, на которой проживает около 250 млн человек (почти две трети населения страны).

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Предупреждения об экстремальных погодных условиях действуют в 12 штатах США.

Сильные морозы, шквалистый ветер и мощные снегопады уже стали причиной гибели 23 человек.

Более полутора миллионов жителей страны остались без электричества, в минувшую пятницу были отменены сотни рейсов.

Мощный зимний шторм охватил территорию в 3200 км - от Техаса до Квебека. "Взрывной циклон" принес сильные метели на границу США и Канады, в район Великих озер.

Значительная территория Канады также оказалась во власти зимнего шторма. В Онтарио и Квебеке сильные морозы привели к отключению электричества в домах, где живут сотни тысяч человек.

Большая часть территории Канады - от Британской Колумбии до Ньюфаундленда - оказались в условиях суровых холодов. Жителей предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды.

Дэн Берритт, репортер Си-би-эс так описывает ситуацию в Ванкувере:

"У нас был снег, у нас был ледяной дождь, у нас прошел град по всему региону. Жителям очень тяжело перемещаться, многие автобусные маршруты не обслуживаются, закрыты мосты, метро теперь работает медленее", - говорит корреспондент, добавляя, что зимних шин у многих автовладельцев также нет.

По его словам, из-за огромного количества выпавших осадков есть опасность возникновения наводнения с приходом более теплой погоды.

Национальная метеорологическая служба США констатирует, что это первое столь масштабное наступление холодов за всю историю наблюдений: во власти зимнего шторма оказалась почти вся территория страны.

Температура воздуха в штате Монтана в пятницу опускалась до -45 градусов по Цельсию. В Мичигане в пятничную ночь температура опустилась до -17 градусов по Цельсию.

Мощные снегопады прогнозируются в Пенсильвании.

В Сиэтле и Портленде жители катаются на коньках по ледяной глазури, покрывшей улицы городов.

Тем временем в прибрежных районах - Новой Англии, Нью-Йорке и Нью- Джерси - наблюдается подтопление береговой линии.

Даже находящиеся значительно южнее - штаты Луизиана, Алабама, Флорида и Джорджия - получили предупреждения о значительном понижении температур.

По данным сайта PowerOutage.us, без электричества остаются более миллиона жителей США.

В Южной Дакоте племена коренных американцев после того, как у них закончилось топливо, были вынуждены жечь одежду, чтобы согреться.

В городе Буффало (штат Нью-Йорк) выпадет до 89 см осадков. Видимость из-за снегопада в городе практически нулевая. Метеорологи призвали местных жителей по возможности не выходить на улицу и отказаться от поездок на автомобиле.

Среди жертв зимнего шторма - погибшие в ДТП люди. Ситуация на дорогах значительно усложнилась из-за погодных условий.

Так, в штате Огайо столкнулись сразу 50 машин, жертвами крупного ДТП стали четыре мотоциклиста.

Почти 6000 авиарейсов были отменены в пятницу в США, свидетельствуют данные сайта FlightAware. Также стало известно об отмене 1200 авиарейсов в субботу.

Ухудшающиеся прогнозы означают, что многие американцы не смогут осуществить свои рождественские планы.

Во вторник морозная погода пришла на северо-запад страны, а затем двинулась на восток. В пятницу, как предупреждали синоптики, шторм превратился в так называемый взрывной циклон - природное явление, наблюдаемое в средних широтах, когда в течение суток циклон резко усиливается, атмосферное давление стремительно падает.

Грядущее Рождество может стать самым холодным в США за последние три десятилетия, считают синоптики.

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что к концу этой недели в некоторых районах страны температура опустится до отметки -45 градусов по Цельсию.

"Если не принять мер предосторожности, холодный ветер такой силы [при такой температуре] может вызвать обморожение менее чем за пять минут, а при длительном воздействии возможно переохлаждение и смерть", - говорится в предостережении метеорологов.

Метеорологи утверждают, что такая погода наблюдается в США раз в несколько десятилетий.