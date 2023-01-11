В США из-за компьютерного сбоя задержаны или отменены тысячи рейсов
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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в среду приостановило все вылеты внутренних рейсов. Причиной, пишет CNN, послужил крупный сбой в системе, которая направляет пилотам предполетные уведомления о событиях, которые могут представлять опасность во время выполнения рейса.

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В заявлении FAA указано, что авиакомпаниям предписано приостановить полеты как минимум до 9:00 по cевероамериканскому восточному времени (16:00 по рижскому). Одновременно ведется перенастройка системы и ее проверка.

Обновление: около 16:00 по рижскому времени полеты над территорией США начали постепенно возобновляться, сообщает CNN со ссылкой на FAA.

CNN со ссылкой на сервис FlightAware, который в режиме онлайн отслеживает полеты, сообщает, что по состоянию на 15:30 рижского времени более 3700 рейсов были задержаны, еще 578 отменены. Международные вылеты в США из крупнейших аэропортов Европы продолжились, хотя некоторые самолеты отправились за океан с задержкой.

О случившемся был проинформирован президент США Джо Байден. Он уже обсудил инцидент с министром транспорта Питом Буттиджичем. По словам американского лидера, причины неисправности выясняются. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что "на данный момент нет никаких доказательств кибератаки", но окончательные выводы будут сделаны по итогам расследования.

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