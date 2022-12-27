На недавних выборах 34-й летний республиканец Джордж Сантос избрался в Палату представителей США от округа в штате Нью-Йорк. В ходе избирательной кампании кандидат рассказывал о работе в крупнейших финансовых корпорациях мира, отчитывался о наличии высшего образования и подчеркивал свое еврейское происхождение. Спустя полтора месяца в интервью The New York Post Сантос признался: многие из этих утверждений — ложь.

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До своего избрания в Конгресс Сантос сообщал избирателям, что в 2010 году окончил нью-йоркский Барухский колледж, а позднее работал в крупных банках Goldman Sachs и Citigroup.

В интервью новоиспеченный парламентарий заявил, что на самом деле у него нет высшего образования. "Мне стыдно и жаль, что я приукрасил свое резюме, я признаю это. Мы совершаем глупые поступки в жизни", — сказал Сантос.

Конгрессмен также признался, что никогда не работал непосредственно в крупных американских банках, о чем заявлял ранее. В действительности, объяснил Сантос в интервью, он был вице-президентом компании Link Bridge, которая лишь сотрудничала с обоими финансовыми гигантами.

Также политик признался, что не владеет 13 объектами недвижимости, как сообщал до выборов. Сейчас мужчина живет у своей сестры, но планирует приобрести собственное жилье.

Республиканца также заподозрили в том, что на официальном сайте его предвыборной кампании была искажена биография его родственников — в частности, там рассказывалось о еврейском происхождении кандидата и том, как предки Сантоса бежали от нацистов во время Холокоста. "Я никогда не говорил, что я иудей (Jewish). Я католик. Поскольку я узнал, что по материнской линии у меня есть еврейские корни, я называл себя немного иудеем (Jew-ish)", — прокомментировал эти обвинения конгрессмен.

Подозрения вызвали и заявления Сантоса о его гомосексуализме, поскольку с 2012-го по 2017 год он был женат. Признавая этот факт, политик настаивает, что сейчас он счастлив в браке с мужчиной. "Я в гармонии со своей сексуальностью. Люди меняются. Я из тех людей, которые меняются", — объяснил избранный парламентарий.

Несмотря ни на что, Сантос планирует отработать полный срок своих полномочий: "Я проводил кампанию, говоря о проблемах людей, а не о своем резюме. Я намерен выполнить обещания, которые я дал во время кампании"