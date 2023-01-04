В США казнили трансгендерную женщину, убившую и изнасиловавшую подругу еще в бытность мужчиной
Foto: Roger Brown / cc

49-летняя Эмбер Маклоклин умерщвлена с помощью смертоносного яда в одной из тюрем штата Миссури. Смертный приговор Маклоклин вынес судья, поскольку присяжные не смогли согласовать для нее меру наказания.

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В США казнена женщина-трансгендер, признанная виновной в убийстве. Власти зафиксировали смерть 49-летней Эмбер Маклоклин поздно вечером во вторник, 3 января, после впрыскивания ей инъекции с ядом в одной из тюрем штата Миссури. Маклоклин стала первым трансгендером, казненным в США, и первым человеком, в отношении которого в США был приведен в исполнение смертный приговор в 2023 году.

Эмбер Маклоклин была признана виновной в убийстве подруги в 2003 году в Сент-Луисе. Суд счел доказанным тот факт, что Маклоклин еще в бытность мужчиной изнасиловала и зарезала бывшую партнершу Беверли Гюнтер. Присяжные признали Маклоклин виновной в убийстве, но так и не смогли договориться о мере наказания для нее. Тогда в дело вмешался судья и приговорил обвиняемую к смертной казни.

Резонансное дело

Дело Маклоклин вызвало широкий резонанс в США. Адвокаты настаивали на замене смертной казни пожизненным тюремным заключением, ссылаясь на то, что смертный приговор был вынесен одним-единственным судьей и не отражал мнения общественности в лице присяжных.

В письме губернатору Миссури они также указывали на тяжелое детство Маклоклин (приемный отец избивал ее дубинкой и пытал электрошокером) и психические расстройства. Против казни Маклоклин выступили также два конгрессмена и многие влиятельные люди в США.

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