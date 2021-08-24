В США командиром атомного авианосца впервые стала женщина
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В США впервые в истории военно-морских сил страны командование атомным авианосцем было возложено на женщину. Капитан Эми Бауэрншмидт была назначена командиром авианосца Abraham Lincoln в декабре 2020 года. В понедельник, 23 августа, немецкие СМИ сообщили о ее вступлении в эту должность, состоявшемся 19 августа в городе Сан-Диего и сопровождавшемся торжественной церемонией.

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Более 3000 часов налета на военно-морской авиации

Эми Бауэрншмидт 49 лет. Она — уроженка города Милуоки (штат Висконсин). По информации онлайн-издания Task&Purpose, после того как женщинам была разрешена служба на борту военных кораблей, Бауэрншмидт стала в 1994 году одной из первых выпускниц военно-морской академии. Затем она несла службу в качестве пилота военно-морской авиации и налетала в общей сложности более 3000 часов.

В 2016 году Бауэрншмидт была назначена старшим помощником командира авианосца Abraham Lincoln, став первой в истории женщиной на этой должности. С ноября 2019 по октябрь 2020 года она командовала кораблем-доком San Diego.

Атомный авианосец Abraham Lincoln длиной более 300 метров находится на службе ВМС США с 1989 года. Это судно может перевозить до 85 самолетов единовременно.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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