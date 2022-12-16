В США обнародованы тысячи архивных документов об убийстве Джона Кеннеди

Белый дом распорядился обнародовать в полном объеме тысячи документов об убийстве президента США Джона Ф. Кеннеди. Общедоступными в интернете стали более 13 тысяч файлов, это более 97% архивных документов, посвященных этому делу.

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Никаких громких разоблачений не ожидается, но историки надеются узнать больше о предполагаемом убийце.

35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди был застрелен во время визита в Даллас, штат Техас, 22 ноября 1963 года.

Закон 1992 года требовал, чтобы правительство опубликовало все документы об убийстве к октябрю 2017 года.

В четверг президент Джо Байден издал указ, разрешающий это раскрытие информации, но сообщил, что некоторые файлы останутся засекреченными до июня 2023 года, поскольку их публикация может нанести конкретный вред.

Национальный архив США заявил, что полностью закрытыми останутся 515 документов, а еще 2545 документов будут закрыты частично.

Американское расследование 1964 года, которое вела комиссия Уоррена, установило, что Кеннеди был убит американским гражданином Ли Харви Освальдом, ранее проживавшим в Советском Союзе, и что он действовал в одиночку.

Освальд был убит в подвале полицейского управления Далласа через два дня после ареста.

Смерть Джона Кеннеди породила многочисленные теории заговора, в том числе — о роли ЦРУ в этом деле. В четверг ЦРУ вновь заявило, что никогда не было связано с Освальдом и не скрывало информацию о нем от американских следователей.

Исследователи этого дела надеялись, что открытие архива раскроет больше информации о том, что Освальд делал в Мехико, где он в октябре 1963 года встречался с агентом КГБ.

В своем последнем заявлении ЦРУ утверждает, что вся информация, касающаяся его поездки в Мехико и имеющаяся в распоряжении агентства, была ранее обнародована. Как заявляет ЦРУ, среди обнародованных документов новой информации по этой теме нет.

Но исследователи из Фонда Мэри Феррелл, некоммерческой организации, изучающей историю и подавшей в суд на правительство с требованием обнародовать файлы, заявили, что ЦРУ утаивает информацию о пребывании Освальда в Мексике.

В фонде утверждают, что некоторые документы ЦРУ никогда не отправлялись в архивы и поэтому не вошли в только что опубликованную партию.

Один недавно обнародованный документ показывает, что президент Мексики помог США провести прослушивание телефонных разговоров в советском посольстве в Мексике без ведома других официальных лиц в мексиканском правительстве.

Эта крупица информации была скрыта в ранее выпущенной, отредактированной версии документа, сообщает телеканал CBS.

Белый дом заявил, что обнародование документов позволит общественности лучше понять ход расследования убийства.

Президент Байден также сообщил, что были проверены почти 16 тысяч записей, которые ранее были доступны в отредактированном виде, и было решено, что более 70% этих записей теперь могут быть обнародованы полностью.

Администрация Трампа опубликовала тысячи страниц этого дела за время его президентства, но оставила закрытыми другие из соображений национальной безопасности, несмотря на закон 1992 года, обязывающий обнародовать всю информацию к 2017 году.

В октябре 2021 года Байден обнародовал еще около 1500 документов, и вот сейчас почти все документы из архива, посвященного убийству Джона Кеннеди, увидели свет.