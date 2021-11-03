В США одобрена вакцинация детей от 5 до 11 лет от коронавируса
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Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США официально одобрили применение вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом в среду, 3 ноября, сообщается на сайте федерального агентства министерства здравоохранения Соединенных Штатов.

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Директор CDC Рошель Валенски подписала рекомендацию Консультативного комитета CDC по иммунизации (AGIP) о вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет от Covid-19 с помощью детской вакцины Pfizer-BioNTech, говорится в сообщении.

Дозы будут распределены с интервалом в три недели

Предполагается, что вакцинация детей в возрасте 5-11 лет снизит передачу Covid-19 в США на 8 процентов в период с ноября по март 2022 года.

Вакцина будет вводиться в двух дозах по 10 мкг, что составляет треть от количества, получаемого людьми старше 12 лет. Дозы будут распределены с интервалом в три недели. Поставляться они будут в разных упаковках и вводиться с помощью специальных детских игл.

По информации регулятора, 1,9 млн детей в возрасте от 5 до 11 лет были заражены Covid-19. Как отмечается на сайте CDC, решение проводить вакцинацию детей обусловлено тем, что вакцина продемонстрировала 90,7 процента эффективности профилактики заболеваемости среди детей данной возрастной группы.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Коронавирус США
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