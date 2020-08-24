В США опять беспорядки после стрельбы полицейских в афроамериканца

В американском штате Висконсин вспыхнули массовые протесты после того, как полицейские несколько раз выстрелили в чернокожего мужчину. 29-летний афроамериканец по имени Джейкоб Блейк, житель города Кеноша в штате Висконсин, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Полицейские утверждали, что мужчина был вовлечен в инцидент, связанный с домашним насилием.

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Инцидент произошел через три месяца после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. Убийство 46-летнего Флойда вызвало многотысячные протесты в стране и за ее пределами против полицейского насилия и расизма.

На видео, снятом очевидцем, видно, как двое полицейских стреляют Блейку в спину, когда он пытается сесть в машину. Слышно семь выстрелов. Блейк, по всей видимости, не вооружен. Что именно заставило полицейских стрелять Блейку в спину, непонятно.

По словам отца Блейка, его сын перенес операцию, состояние его здоровья стабильно.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал к немедленному, полноценному и прозрачному расследованию обстоятельств стрельбы и привлечению виновных к ответственности.

"Этим утром страна вновь просыпается с печалью и гневом из-за того, что еще один чернокожий американец стал жертвой применения чрезмерной силы", — заявил Байден, отметив, что Блейку стреляли в спину. "Эти выстрелы пробивают душу нашей нации", — добавил он.

Протестовать против действий полицейских на улицы Кеноши вышли сотни человек. Они прошли маршем к городскому управлению полиции, скандируя "Мы не отступим!" Они поджигали припаркованные автомобили и бросали коктейли Молотова в полицейских.

Протесты переросли в беспорядки, полиция применила слезоточивый газ, власти ввели в Кеноше комендантский час.

В "Твиттере" власти Кеноши сообщили, что здания суда и администрации в понедельник будут закрыты из-за нанесенного протестующими ущерба.

Губернатор Висконсина демократ Тони Эверс осудил применение огнестрельного оружия против Блейка.

"В Джейкоба Блейка несколько раз выстрелили в спину, средь бела дня. Хотя мы не знаем еще всех подробностей, но мы точно знаем, что он не первый чернокожий мужчина, в которого выстрелили, которого ранили или безжалостно убили представители правоохранительных органов у нас в штате или в стране", — сказал Эверс.

Tonight, Jacob Blake was shot in the back multiple times, in broad daylight, in Kenosha, Wisconsin. Kathy and I join his family, friends, and neighbors in hoping earnestly that he will not succumb to his injuries. — Governor Tony Evers (@GovEvers) August 24, 2020

Власти штата начали расследование действий участвовавших в инциденте полицейских и отстранили их от исполнения обязанностей.

Днем в городе состоится протест в рамках движения Black Lives Matter, который начнется от дома Блейка и закончится у полицейского участка, который находится в четырех километрах, сообщили активисты движения.

В мае в соседнем с Висконсином штате Миннесота во время задержания погиб Джордж Флойд. Полицейскому, который прижимал коленом к земле шею Флойда за несколько минут до его смерти, было предъявлено обвинение в убийстве. Это событие стало толчком к одному из самых масштабных протестных движений в истории США под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны").

Что произошло в Висконсине?

В пресс-службе полиции Кеноши заявили, что полиция прибыла на место инцидента, получив вызов о домашнем насилии около пяти вечера по местному времени в воскресенье.

Местное издание Kenosha News сообщает, что соседи якобы видели, как Блейк пытался разнять двух дерущихся женщин.

Эту же версию событий повторил адвокат и активист Бенджамин Крамп, к услугами которого обратилась семья Блейка.

Снятое очевидцем и появившееся в интернете видео не показывает, с чего начался инцидент.

На нем видно лишь его завершение: мужчина в белой майке и черных шортах направляется к джипу, а за ним следуют двое полицейских.

Когда мужчина пытается сесть в машину, полицейский хватает его за майку. Затем полицейские стреляют ему в спину — судя по звуку, не меньше семи раз.

Слышен гудок автомобиля — предполагается, от упавшей на руль головы Блейка.

В салоне в этот момент находились трое сыновей Блейка, заявил представляющий в этом деле его семью авдокат Крамп. Он также представляет семью Джорджа Флойда, умершего во время задержания полицейскими в Миннесоте.

"Коп стрелял в их отца у них глазах. Они будут навсегда травмированы", — написал Крамп.

"Не было никаких причин стрелять в спину этого человека семь раз в то время, когда три его ребенка находились в автомобиле", — вторит активистка движения Black Lives Matter Уитни Кабал.

Корреспондентка местного телеканала опубликовала фотографию Блейка с сыновьями, предоставленную его невестой.

On scene of an officer-involved shooting in Kenosha. We’re at 28th ave & 40th street working to gather more information. pic.twitter.com/8OpEqK7vtK — Sarah Thamer (@SarahThamerWISN) August 24, 2020

В полиции подтвердили, что имела места стрельба с участием полицейских, но не сообщили подробностей, чем она была вызвана. Там также заявили, что после ранения Блейку была немедленно оказана медицинская помощь и он был доставлен в больницу в Милуоки.

Департамент юстиции штата Висконсин начал расследование инцидента и обещал предоставить в прокуратуру заключение в течение 30 дней.

Находившиеся на месте инцидента полицейские отстранены от выполнения обязанностей.

После того, как видео инцидента распространилось в соцсетях, на его месте собрались протестующие.

Местные СМИ сообщают о столкновениях с полицией и поджоге машин. В Кеноше был объявлен комендантский час до 7:00 утра понедельника.

Губернатор Висконсина Тони Эверс осудил чрезмерное применение силы в отношении чернокожих жителей штата. Он добавил, что потребует от чиновников штата конкретных действий, направленных на борьбу с расизмом.

В поддержку Блейка выступили многие политики-демократы, от сенаторов до прокуроров.

"Джейкоб Блейк, вся страна молится за тебя", — написал в "Твиттере" Джо Кеннеди III, внук сенатора и кандидата в президенты Роберта Кеннеди, убитого в 1968 году.

Кеннеди, представляющий 3-й округ Массачусетса в конгрессе США, заявил, что без конкретных действий и реформ невозможно остановить полицейское насилие и расизм, с которым чернокожие американцы сталкиваются каждый день.

Но сын президента США Дональд Трамп-младший увидел историю в ином свете — он указал на беспорядки в Висконсине как аргумент в пользу отца на предстоящих президентских выборах.

"Выбор — за вами: хотите ли вы [увидеть] такое у себя на заднем дворе или нет", — написал Трамп-младший.

Он назвал протесты анархией и поделился видео горящего здания, предположительно подоженного протестующими.