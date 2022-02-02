В США подана заявка на допуск вакцины BioNTech/Pfizer для детей младше 5 лет

Компании BioNTech и Pfizer в ответ на просьбу властей США подали заявку на экстренное разрешение использования их вакцины для детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет.

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Разработавшая первую вакцину от коронавируса немецкая компания BioNTech и ее партнер, американская корпорация Pfizer, подали в США заявку на экстренное разрешение на применение препарата Comirnaty для маленьких детей. В случае одобрения это будет первая вакцина от SARS-CoV-2 для детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет, сообщили компании вечером во вторник, 1 февраля.

Как отмечается в заявлении, речь идет о формальной заявке в ответ на соответствующую просьбу Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США (FDA). Американский регулятор призвал производителей вакцин как можно скорее запросить разрешение на применение препаратов для младшей возрастной группы на фоне распространения омикрон-варианта коронавируса, которым часто заражаются дети.

FDA рассмотрит заявку 15 февраля

В свою очередь FDA сообщило в Twitter, что заявка BioNTech и Pfizer будет изучена на заседании 15 февраля. "Приоритетом ведомства является получение в распоряжение безопасной и действенной вакцины для детей этой возрастной группы", - заявила и.о. главы FDA Дженет Вудкок.

Заявка BioNTech и Pfizer касается использования двух доз вакцины Comirnaty. Между тем глава Pfizer Альберт Бурла указал, что для достижения "высокого уровня защиты" от COVID-19 детям потребуются три дозы вакцины. "Если мы получим разрешение на применение двух доз, родители получат возможность начать вакцинацию детей от COVID-19, ожидая одобрения применения третьей дозы", - отметил он.

По данным газеты The Washington Post, вакцинация детей в возрасте младше 5 лет в США может начаться к концу февраля. После решения FDA применение вакцины должны рекомендовать федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).