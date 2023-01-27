В США полицейских обвиняют в убийстве афроамериканца, умершего после задержания

В США пятерым полицейским в Мемфисе, штат Теннесси, предъявлены обвинения в убийстве задержанного, который, как сообщается, скончался в результате избиения.

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7 января полицейский патруль попытался остановить 29-летнего Тайра Николса за опасное вождение. Тот не подчинился, что привело к погоне и последующему задержанию.

Далее, как говорится в заявлении адвокатов семьи Николс, задержанный "был избит до неузнаваемости". В критическом состоянии он был доставлен в больницу, где скончался 10 января.

По итогам внутреннего расследования все пятеро полицейских были вскоре уволены, а накануне официально обвинены в убийстве.

Власти штата Теннесси готовятся к возможным акциям протеста и беспорядкам, как это было после гибели Джорджа Флойда, также умершего в ходе задержания полицией в мае 2020 года.

В данном случае в деле Николса отсутствует расовая составляющая, так как он сам и все пятеро полицейских — афроамериканцы.

Жители Мемфиса возмущены общим произволом полиции.

В ожидании "ужасного" видео



В пятницу вечером, по решению властей штата, будет обнародована видеозапись с нательных камер полицейских, осуществлявших задержание.

Директор Бюро расследований Теннесси Дэвид Рауш сказал в ходе пресс-конференции, что уже видел эти кадры, и они ужасают.

"То, что здесь произошло, не имеет никакого отношения к настоящей работе полиции. Это было неправильно. Это было преступно", — заявил он.

Мать Тайра Николса Роувон Уэллс, выступая на поминальной службе по сыну, призвала жителей штата к спокойствию после того, как они посмотрят видео.

Сама она, по ее словам, его не видела, но знает, что попавшие на камеру сцены — чудовищны.

"Я не хочу, чтобы мы сжигали наши города, взрывали улицы. Потому что это не то, за что ратовал мой сын", — сказала она.

Президент США Джо Байден прокомментировал события в Мемфисе, сказав, что смерть Николса — болезненное напоминание о том, сколько еще должно быть сделано, чтобы американская система уголовного правосудия стала более справедливой, единой для всех и уважающей человеческое достоинство.

Он призвал сограждан не давать волю еще большему насилию. "Пока американцы скорбят, министерство юстиции проводит расследование, а государственные органы продолжают свою работу, я присоединяюсь к семье Тайра в их призыве протестовать мирно", — говорится в заявлении президента.

Мемфис — второй по величине город в Теннесси. 65% его населения — афроамериканцы.

Отягчающие обстоятельства

Окружной прокурор штата Теннесии Стив Малрой заявил в комментарии телекомпании Си-эн-эн, что полицейским помимо обвинений в убийстве второй степени также предъявлены обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах и похищении человека.

"После того как будет обнародовано видео, думаю, ни у кого не останется вопросов по поводу этих обвинений", — сказал прокурор.

Все пятеро в настоящий момент содержатся под стражей, но, по словам адвокатов, двое могут выйти до суда под залог.

Фото: EPA/Scanpix/LETA

Адвокаты семьи заявляют, что будут добиваться максимального наказания для виновников смерти Николса, проявивших невероятную и неоправданную жестокость.

В своем заявлении они подчеркивают, что обстоятельства задержания Тайра Николса классифицируются как ситуация с низкой степенью угрозы для полицейских.

При этом пока неясно, почему Тайр не подчинился требованию полиции остановиться и спровоцировал погоню.

Гражданские активисты призывают власти к немедленным реформам полицейской системы.

"Мы можем перечислить имена всех жертв полицейского произвола, но не можем назвать ни одного закона, который был принят, чтобы это предотвратить", — заявил Деррик Джонсон, президент Национальной ассоциации содействия развитию цветного населения (NAACP).