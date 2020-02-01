В США решили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

США с воскресенья, 2 февраля, введут режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае. Об этом заявил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

По словам министра, такое решение было принято после заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), объявившей ситуацию с новым коронавирусом чрезвычайной. "Сегодня я объявил, что коронавирус представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в США", — приводит пресс-служба министерства слова Азара.

Министр отметил, что предпринимаемые американской стороной действия дополняют работу китайских коллег и сотрудников ВОЗ по сдерживанию вспышки вируса в Китае. Он сообщил, что режим ЧС на всей территории США начнет действовать с 17:00 по вашингтонскому времени 2 февраля.

Азар сообщил, что любой американец, возвращающийся из китайской провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, будет подвергаться обязательному карантину в течение 14 дней. При этом все граждане США, которые находились в течение последних 14 дней на территории материкового Китая, по прибытии на родину будут проходить тщательное обследование.

Министр также заявил, что американский президент Дональд Трамп подписал прокламацию, согласно которой будет временно приостановлен въезд в США иностранных граждан, представляющих риск передачи коронавируса.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксированы в Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.