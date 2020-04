В США режим чрезвычайной ситуации впервые объявлен во всех штатах

Введение в США режима чрезвычайной ситуации, который впервые действует во всех штатах одновременно, позволяет на федеральном и локальном уровне упростить доступ к госфинансированию.

Президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, обнародовал декларацию о введении режима "масштабного бедствия" в штате Вайоминг на западе США в связи с пандемией коронавируса. Таким образом это положение впервые в истории страны распространилось на все 50 американских штатов и федеральный округ Колумбия.

"Президент продолжает реагировать на запросы каждого из губернаторов, касающиеся защиты здоровья всех американцев", — подчеркнул в этой связи заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

