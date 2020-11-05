В США считают голоса: штату Джорджия потребуется не менее недели
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената американского Конгресса и 13 губернаторов штатов и территорий. За пост главы государства ведут борьбу действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден. DW следит за развитием событий 6 ноября.

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В "колеблющемся" штате Джорджия с 16 голосами членов коллегии выборщиков осталось посчитать более 47 тысяч бюллетеней, заявил представитель избирательной комиссии штата Габриэль Стерлинг. По его прогнозам, обработка бюллетеней может быть завершена не ранее чем через 10 дней после дня выборов.

По последним данным, в Джорджии по голосам лидирует действующий президент США Дональд Трамп - 2 438 181 голосов (49,5%), но соперник демократ Джо Байден его постепенно догоняет - 2 425 417 голосов (49,3%). Для победы на выборах США кандидат должен получить 270 голосов коллегии выборщиков.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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президент США Джо Байден Дональд Трамп
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