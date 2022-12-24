В США снежная буря оставила без света почти полтора миллиона человек
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Гигантская зимняя буря, обрушившаяся на США, все больше парализует инфраструктуру страны. Почти 1,5 млн человек как минимум временно оставались без света, сообщили экстренные службы вечером в пятницу, 23 декабря. Из-за сильных снегопадов и опасной гололедицы в канун Рождества закрыто большое количество дорог, сообщается о смертельных случаях. Миллионам американцев пришлось перенести или отменить поездки на рождественские праздники.

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Метеослужба США назвала нынешнюю непогоду "исторической". Температура местами опускалась до минус 48 градусов. Необычно велика и протяженность холодного арктического фронта - он проходит от границы с Канадой на севере до границы с Мексикой на юге.

Многие американские штаты, в том числе Нью-Йорк, Оклахома и Кентукки, объявили чрезвычайное положение. От сбоев электроснабжения пострадали в первую очередь Северная Каролина, Мэн и Виргиния. Вечером 23 декабря без света по-прежнему оставались около одного миллиона домохозяйств. Отменены почти 5500 авиарейсов, наиболее сильно пострадали аэропорты Сиэтла, Нью-Йорка, Чикаго и Детройта.

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