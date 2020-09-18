В США собрали более 50 миллионов долларов на покупку тела Ленина

Более 50 миллионов долларов собрали на покупку тела Владимира Ленина, заявил РИА "Новости" американский художник Дэвид Датуна. По его словам, проект встретил широкую поддержку как американских, так и российских граждан.

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Ранее Датуна выступил с инициативой о постройке копии Мавзолея Ленина в Вашингтоне и выразил желание выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, однако готов собрать для этих целей еще больше средств.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА "Новости", что Родину, историю и вождей продают только предатели.

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что если коммунисты не хотят продавать тело Владимира Ленина, то его нужно кремировать и похоронить колбу с прахом в могиле матери или отца.

"Например, американский художник Дэвид Датуна готов выкупить тело Ленина, перевезти в Вашингтон, я бы туда и мавзолей по частям перевез. И он готов уже нам заплатить до одного миллиарда долларов, это огромные деньги. Если мы получим такую огромную сумму, ради бога. Нам этот труп не нужен. Пожалуйста, давайте не продавать, давайте в крематорий, сожжем тело и колбу похороним в Симбирске, в могиле отца его, или в Петербурге, в могилу матери..." - сказал Жириновский в эфире "Вести ФМ".

Смысл арт-объекта в значительных изменениях в США и общем движении американского общества к социал-коммунистическим преобразованиям. По мнению художника, новый мавзолей может стать символом перемен, запрос на которые особенно высок в преддверии выборов президента.