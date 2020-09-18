В США собрали более 50 миллионов долларов на покупку тела Ленина
Foto: DELFI

Более 50 миллионов долларов собрали на покупку тела Владимира Ленина, заявил РИА "Новости" американский художник Дэвид Датуна. По его словам, проект встретил широкую поддержку как американских, так и российских граждан.

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Ранее Датуна выступил с инициативой о постройке копии Мавзолея Ленина в Вашингтоне и выразил желание выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, однако готов собрать для этих целей еще больше средств.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА "Новости", что Родину, историю и вождей продают только предатели.

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что если коммунисты не хотят продавать тело Владимира Ленина, то его нужно кремировать и похоронить колбу с прахом в могиле матери или отца.

"Например, американский художник Дэвид Датуна готов выкупить тело Ленина, перевезти в Вашингтон, я бы туда и мавзолей по частям перевез. И он готов уже нам заплатить до одного миллиарда долларов, это огромные деньги. Если мы получим такую огромную сумму, ради бога. Нам этот труп не нужен. Пожалуйста, давайте не продавать, давайте в крематорий, сожжем тело и колбу похороним в Симбирске, в могиле отца его, или в Петербурге, в могилу матери..." - сказал Жириновский в эфире "Вести ФМ".

Смысл арт-объекта в значительных изменениях в США и общем движении американского общества к социал-коммунистическим преобразованиям. По мнению художника, новый мавзолей может стать символом перемен, запрос на которые особенно высок в преддверии выборов президента.

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