В США возбужден иск против бывшего адвоката Трампа и мэра Нью-Йорка Руди Джулиани

Меньше, чем через неделю после того, как манхэттенские присяжные признали экс-президента США Дональда Трампа виновным в сексуальных домогательствах и клевете (хотя и оправдали по пункту об изнасиловании), в нескольких кварталах от этого места возбужден гражданский иск против бывшего адвоката Трампа, 78-летнего юриста Руди Джулиани.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Бизнесвуман и пиарщица Ноэль Данфи, работавшая у Джулиани с января 2019 по январь 2021 года, предала гласности свои претензии к нему еще в январе, а сейчас официально представила в манхэттенский Верховный суд 70-страничное исковое заявление, в котором обвиняет своего бывшего работодателя в том, что он якобы принуждал ее к половой близости и не заплатил ей заработанные деньги в сумме почти 2 млн. долларов.

Трампу, который сейчас подает апелляцию, велели выплатить своей истице 5 млн. долларов, Данфи же хочет взыскать с Джулиани в два раза больше.

Долгое время Джулиани был дивно популярен в Нью-Йорке, где, возглавляя манхэттенскую федеральную прокуратуру, он практически сломал хребет местной итальянской мафии, а потом был избран мэром и сделал Нью-Йорк самым безопасным из больших городов США. Теракты 2001 года, которые пришлись на конец его правления, принесли ему славу героя и почетное звание "Мэр Америки".

Близость к Трампу и отчаянные попытки Джулиани доказать, что президентские выборы 2020 года были сфальсифицированы, настроили полстраны против него, повлекли за собою обыск ФБР, потерю адвокатской лицензии, пока временную, и утрату указанного звания.

В изображении Ноэль Данфи бывший "Мэр Америки" предстает пьяницей и бабником, поедающим "Виагру" и постоянно мухлюющим.

Он нанял истицу менеджером по развитию бизнеса и своим секретарем-референтом и положил ей миллион долларов в год плюс оплата расходов, но официально она нигде не числилась и жалования не получала. Джулиани, по ее словам, объяснил, что разводится с женой и должен скрывать от нее и ее адвокатов свои денежные потоки, а то они обдерут его, как липку. Но как только, так сразу…

СМИ сейчас мигом выяснили, что на самом деле он развелся еще в декабре 2019 года, но так и не начал выплачивать жалование истице. По ее словам, иногда Джулиани подкидывал ей деньги черным налом и в общей сложности заплатил таким образом за два года 12 тысяч долларов. Как пишет Данфи, он остался должен ей 1 988 000 долларов.

Самое сенсационное разоблачение, сделанное истицей, состоит в том, что Джулиани якобы пытался продавать президентские помилования Трампа по 2 млн. долларов штука. Пытался — еще не продал, и никаких конкретных примеров в исковом заявлении нет, но одно упоминание о таких проделках вдохновило говорящие головы на бурное обсуждение, напомнившее пикейным жилетам героические дни "Рашагейта".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Критики Трампа надеются, что истица извлечет из своих закромов записи откровений Джулиани по этому поводу. Дело в том, что бывалый прокурор недолго думая разрешил своей новой помощнице записывать их разговоры и иногда даже сам услужливо нажимал красную кнопку record, так что все записи вполне законны.

Под вышеупомянутым предлогом — что он разводится — Джулиани так и не нанял Данфи на работу официально. Истица говорит, что тем не менее продолжала трудиться не за страх, а за совесть, и попутно через не хочу оказывала хозяину сексуальные услуги.

Данфи делала это все не только в расчете на то, что рано или поздно с ней все-таки расплатятся, но и потому, что Джулиани вызвался безвозмездно представлять ее в суде, где рассматривалась тяжба Данфи с ее бывшим сожителем.

Ноэль Данфи обвиняла того в том, что он ее изнасиловал и спустил с лестницы. Мужчина утверждал, что это истица била его и тиранила, и вчинил ей встречный иск о защите чести и достоинства, заявив, что она его шантажирует.

В 2016 году Данфи пошла на мировую в обмен на 10 тысяч долларов. Но в тот момент, когда она случайно познакомилась с Джулиани в фойе одного из трамповских небоскребов, тяжба с бывшим сожителем все еще продолжалась.

Защита Джулиани может воспользоваться этим обстоятельством, чтобы изобразить истицу серийной сутяжницей.

Соблазн бесплатно иметь на своей стороне такого знаменитого юриста, как Джулиани, был, очевидно, неодолим, и женщина продолжала оказывать ему сексуальные услуги.

По ее словам, они начались с орального акта в одну из их первых встреч, когда Данфи, жившая в тот момент во Флориде, согласилась переночевать в гостевой половине манхэттенских апартаментов Джулиани и злоупотребила по его настоянию красным вином.

Если верить истице, во время орального секса Джулиани любил говорить по телефону (однажды с самим Трампом), объясняя, что хочет быть, "как Билл Клинтон", чья интрижка со стажеркой Белого дома Моникой Левински еще свежа в памяти старожилов.

В связи с ковидом работа переместилась на удаленку, и Данфи пишет суду, что во время сеансов видеосвязи Джулиани частенько просил ее раздеться. Он взял в привычку называть истицу в ходе половых актов своей дочкой, отчего, по ее словам, ей было крайне некомфортно.

Поскольку у истицы скопилась изрядная коллекция звуковых файлов, в исковом заявлении приводятся избранные высказывания ответчика, представляющие его в невыгодном свете. Вот несколько примеров.

"Джулиани заявил мисс Данфи, что "черные мужики" бьют женщин больше, чем кто-либо… То же самое латиноамериканцы — это у них в культуре".

"Джулиани утверждал, что (сменивший его) мэр (Нью-Йорка) Майкл Блумберг "сделался геем", потому что от него ушла жена".

"Джулиани проходился по адресу арабов и евреев".

"Джулиани высмеивал и сексуализировал Хиллари Клинтон и надсмехался над ее телом".

Идея, возможно, в том, чтобы заранее настроить против бывшего мэра Нью-Йорка присяжных всех означенных категорий.

Сам Джулиани категорически отвергает все утверждения истицы.