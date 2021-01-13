В США в штате Индиана приведен в исполнение смертный приговор женщине-преступнице. Первая казнь за почти 70 лет, сообщает портал телеканала Euronews.

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52-летняя Лиза Монтгомери была признана судом виновной в совершении особо жестокого преступления — она убила женщину, находившуюся на позднем сроке беременности.

Адвокаты Монтгомери дошли до высшей юридической инстанции США, но Верховный суд постановил, что приговор можно привести в исполнение.

Казнь несколько раз откладывалась, защита Монтгомери ссылалась на проблемы с психикой, которые имелись у осужденной.

Лизе Монтгомери была введена смертельная инъекция.

Во время экзекуции у тюрьмы прошла акция противников смертной казни.

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