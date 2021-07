В США вынесли первый приговор с тюремным сроком за штурм Капитолия

Суд в США приговорил жителя Флориды Пола Ходжкинса к восьми месяцам тюрьмы по делу о штурме Капитолия 6 января этого года, передает "Би-би-си". Во время штурма мужчина зашел в здание и делал селфи в зале заседания Сената.

Как пишет портал телеканала "Дождь", После освобождения Ходжкинс будет еще два года находиться под судебным надзором. Также его обязали выплатить штраф в размере двух тысяч долларов в качестве компенсации ущерба.

!! ALERT: Judge has just sentenced Jan 6 defendant Paul Hodgkins to 8 months in prison

LESS than the 18 months prosecutors were seeking…

Judge cites lack of criminal record, lack of any leadership of mob on Jan 6, says Hodgkins statement to court as "sincere" pic.twitter.com/7Adgh3NoZM