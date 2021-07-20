В США вынесли первый приговор с тюремным сроком за штурм Капитолия

Суд в США приговорил жителя Флориды Пола Ходжкинса к восьми месяцам тюрьмы по делу о штурме Капитолия 6 января этого года, передает "Би-би-си". Во время штурма мужчина зашел в здание и делал селфи в зале заседания Сената.

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Как пишет портал телеканала "Дождь", После освобождения Ходжкинс будет еще два года находиться под судебным надзором. Также его обязали выплатить штраф в размере двух тысяч долларов в качестве компенсации ущерба.

!! ALERT: Judge has just sentenced Jan 6 defendant Paul Hodgkins to 8 months in prison LESS than the 18 months prosecutors were seeking… Judge cites lack of criminal record, lack of any leadership of mob on Jan 6, says Hodgkins statement to court as "sincere" pic.twitter.com/7Adgh3NoZM — Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) July 19, 2021

Обвинение просило для Ходжкинса 18 месяцев заключения, подчеркивая, что мужчина "поспособствовал коллективной угрозе демократии". При этом он не уничтожал собственность и не применял насилие, признавали в прокуратуре.

38-летний житель Флориды назвал свое участие в штурме Капитолия глупым решением. Он полностью признал вину в воспрепятствовании официальному процессу — утверждению избрания Джо Байдена президентом США.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне, где в тот момент Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах. В ходе беспорядков погибли пять человек, в том числе один полицейский, еще около 50 были госпитализированы. Фигурантами различных дел, связанных со штурмом, являются больше 500 человек, многие из которых публиковали фотографии из захваченного здания в соцсетях.

В июне был вынесен первый приговор — 49-летнюю участницу штурма Анну Морган-Ллойд осудили на три года условно и 120 часов общественных работ.