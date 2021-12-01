В США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

США зарегистрировали первый случай инфицирования омикрон-штаммом, сообщил главный инфекционист страны, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, передает CNN.

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По словам Фаучи, новый вариант коронавируса был обнаружен у человека, который 22 ноября вернулся из ЮАР. Положительный тест на COVID-19 он сдал 29 ноября. Заразившийся сейчас находится на самоизоляции, люди, с которыми он контактировал, не заражены.

Главный инфекционист США также отметил, что заболевший человек прошел полный курс вакцинации. У него наблюдаются легкие симптомы болезни, он идет на поправку.

Также в среду во время брифинга представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти рассматривают введение дополнительных ограничений авиасообщения из-за ситуации с омикрон-штаммом. По ее словам, Вашингтон внимательно следит за развитием событий и будет принимать определенные шаги исходя из оценки текущей ситуации.

Первые случаи заражения омикрон-штаммом были выявлены в ЮАР и Ботсване, сообщили в конце ноября британские ученые. Позже штамм обнаружили в других странах, в том числе в Германии, Бельгии, Нидерландах, Великобритании. В России заражение этим вариантом коронавируса пока не выявили, заявила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Врач из ЮАР Унбен Пиллэй сообщал Bloomberg, что симптомы при заражении омикрон-штаммом схожи с симптомами гриппа: сухой кашель, лихорадка, общая боль в теле. По словам Пиллэя, пока признаки заболевания проявляются в мягкой форме.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посчитала, что новый штамм коронавируса может оказать серьезное влияние на течение пандемии. Там отметили, что «общий риск», связываемый с омикрон-штаммом, «очень высокий». В ВОЗ указали на большое число мутаций этого штамма и предупредили, что он может оказаться более заразным, чем его предшественники.