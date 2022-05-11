В США задержали сбежавшего рецидивиста. Помогавшая ему охранница застрелилась

Операция по поимке бывшей сотрудницы тюрьмы штата Алабама Вики Уайт и заключенного Кейси Уайта, которому она, как полагают, помогла сбежать из-под стражи, в понедельник закончилось трагедией.

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Беглецов настигли недалеко от Эвансвилля, штат Индиана, после автомобильной погони, закончившейся аварией.

Кейси Уайт, отбывавший в тюрьме 75-летний срок и по еще одному делу подозреваемый в убийстве, сдался и находится под стражей, а Вики Уайт (они однофамильцы) попыталась покончить с собой и скончалась в больнице.

Пара провела в бегах более недели. Как считает полиция, между ними существовали романтические отношения.

Погоня

Беглецов искали по всей стране с 29 апреля, после того как 58-летняя Вики Уайт, помощница начальника исправительного учреждения в округе Лодердейл, штат Алабама, как полагают, помогла организовать побег 38-летнего Кейси Уайта, ожидавшего суда по делу об убийстве, наказуемом смертной казнью.

Вики Уайт сказала коллегам, что забирает заключенного из тюрьмы и везет в здание суда для психиатрической экспертизы. После чего они скрылись.

Это был последний рабочий день Вики Уайт перед выходом на пенсию. Незадолго до этого она продала свой дом примерно за половину рыночной стоимости и купила машину, которую прятала без номеров в гараже торгового центра. В этой машине их и заметили в минувшую пятницу в Алабаме.

В воскресенье судебные приставы получили информацию о том, что в Эвансвилле, примерно в 430 км от тюрьмы в Алабаме, засекли пикап Ford F-150 после того, как работник местной автомойки сообщил, что автомобиль уже несколько дней стоит на парковке.

На фотографиях с камер наблюдения видно, как мужчина, очень похожий на Кейси Уайта, выходит из машины.

Также Вики Уайт в парике заметили, когда она садилась в машину, за рулем которой сидел Кейси Уайт.

Шериф округа Вандербург Дэйв Веддинг рассказал, что в понедельник автомобиль обнаружился рядом с его офисом. По словам Веддинга, когда прибыли полицейские, беглецы попытались скрыться.

Последовала погоня, закончившаяся тем, что маршал США на своей машине протаранил их автомобиль, в результате чего машина беглецов съехала в канаву и перевернулась. Кейси Уайт получил легкие травмы, а Вики Уайт выстрелила в себя, серьезно ранив.

Внутри автомобиля было обнаружено оружие, в том числе винтовка AR-15 и 9-мм пистолеты, а также несколько париков и 29 тыс. долларов наличными.

Шериф Веддинг сказал, что решительные действия полиции, вероятно, помогли избежать человеческих жертв. По словам шерифа, Уайт выстрелила в себя практически сразу же после столкновения, прежде чем полицейские смогли ее остановить.

"Позже мы узнали, что беглец собирался вступить в перестрелку с правоохранительными органами", — сказал он журналистам, добавив, что Кейси Уайт сообщил об этом полиции на допросе.

Побег

Побег произошел утром 29 апреля. Вики Уайт вывезла заключенного из тюрьмы, сказав начальству, что везет его в суд на консультацию с психиатром.

Как оказалось позже, никакой консультации в тот день запланировано не было, а сама Уайт действовала не по протоколу: по правилам опасного преступника вне тюрьмы должны сопровождать двое охранников.

Уайт сказала коллегам, что, оставив преступника в суде, сама пойдет к врачу, потому что плохо себя чувствует. Позже выяснилось, что осмотра у врача у нее на тот день тоже назначено не было.

Охранница и преступник покинули тюрьму около девяти утра в пятницу, а примерно в 11 часов ее пустой патрульный автомобиль нашли на стоянке торгового центра.

2 мая был выдан ордер на арест Вики Сью Уайт, в котором ей было предъявлено обвинение в содействии побегу первой степени.

Власти США предложили 10 тыс. долларов за информацию о сбежавшем заключенном Кейси Коуле Уайте и на тот момент официально считавшейся пропавшей без вести сотруднице исправительного учреждения.

Веддинг заявил на пресс-конференции во вторник, что если у пары и был план побега, то он не сработал.

"Они думали, что отъехали уже достаточно далеко, и хотели ненадолго остановиться, а затем понять, куда бежать дальше", — сказал он.

Примерная сотрудница

Члены семьи и коллеги Вики Уайт заявили, что ошеломлены ее участием в побеге.

Шериф округа Лодердейл Рик Синглтон заявил на пресс-конференции: "Я могу сказать, что все сотрудники нашего управления потрясены ее исчезновением и вообще произошедшим. Все ее коллеги, все сотрудники департамента шерифа, судьи — все они ее очень уважали".

По его словам, в ходе расследования стало понятно, что пара разрабатывала план побега уже довольно давно. Другие заключенные рассказали, что у пары были особые отношения, и Вики обращалась с Кейси Уайтом лучше, чем с другими заключенными.

"Этот побег явно был хорошо спланирован и рассчитан. На это ушло много времени и сил. У них было достаточно ресурсов, денег, транспортные средства", — сказал Синглтон.

Кейси Уайт отбывал 75-летний тюремный срок за покушение на убийство и другие преступления.

Он ожидал суда по делу о нанесении ножевых ранений 58-летней женщине во время кражи со взломом в 2015 году. Если его признают виновным, ему может грозить смертная казнь.

По словам шерифа Синглтона, Уайт и раньше планировал бежать из тюрьмы, захватив заложника, однако в 2020 году его план был раскрыт — он не успел совершить попытку к бегству.