В США зафиксировали рост темпов распространения "британского" штамма Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

The Washington Post показала фрагменты еще не опубликованного исследования, в котором приводятся данные о стремительном распространении "британского" штамма коронавируса в стране.

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Специалисты рассказали, что темпы распространения штамма превышают показатели других мутаций Covid-19 на 35% — 45%. По их словам, "британский" штамм влияет на увеличение летальных исходов, а также является более заразным.

"США движутся по такой же траектории, что и другие страны, где B.1.1.7 быстро стал доминирующим вариантом SARS-CoV-2, что требует немедленных и решительных действий для сведения к минимуму уровня заболеваемости и смертности от Covid-19", — сказано в тексте публикации.

Однако ученые указали на то, что созданные вакцины позволяют защитить организм от заражения, а также отметили эффективность правил по соблюдению социальной дистанции и ношению защитных масок.

Кроме того, исследование определило, что больше всего случаев заражения "британским" штаммом коронавируса выявлено на территории штата Флорида.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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