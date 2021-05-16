В США женщина лишилась 26 млн долларов, постирав лотерейный билет
Foto: AFP/Scanpix

Женщина, утверждающая, что купила выигрышный лотерейный билет, заявила, что случайно постирала его в стиральной машине вместе с брюками. Ее выигрыш составил бы 26 млн долларов.

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Билет лотереи SuperLotto Plus она купила в одном из магазинов в пригороде Лос-Анджелеса Норуолк в ноябре. Факт ее покупки билета запечатлен камерами магазина. Позже она туда вернулась и сообщила о произошедшем.

Сотрудница магазина Эсперанса Эрнандес рассказала калифорнийскому изданию Whittier Daily News, что женщина пришла туда в среду 12 мая, утверждая, что у нее был призовой билет, который она случайно отправила в стирку.

Крайний срок для получения приза истек в четверг 13 мая, победителей, помимо женщины, так и не объявилось. Организаторы лотереи утверждают, что выигрыш нужно получить в течение 180 дней после розыгрыша, который состоялся 14 ноября.

Представительница лотереи Кэти Джонстон заявила газете, что видео с камер в магазине будет недостаточно, чтобы подтвердить заявление женщины, и что требуется "убедительное существенное доказательство того, что билет имелся". Тем не менее, видео передали организаторам лотереи и они разбираются в произошедшем, заявила Джонстон.

Если победителя в лотерее так и не обнаружится, деньги распределят между государственными школами Калифорнии, говорится в заявлении организаторов. Там добавляется, что продавец, продавший выигрышный билет, получит 130 тысяч долларов.

Выигрышными номерами розыгрыша в ноябре стали 23, 36, 12, 31, 13 с так называемым "мега-числом" 10.

Как пишет Los Angeles Times со ссылкой на организаторов конкурса, обладатели выигрышных билетов в лотерее крайне редко не заявляют о себе.

Это далеко не первый случай, когда люди говорят, что купили выигрышные билеты, которые они позже потеряли или постирали. В 2016 году Би-би-си провела эксперимент, постирав билет в машинке. После стирки он исчез. Эксперимент решили провести после того, как женщина из Великобритании заявила, что оставила свои выигрышные билеты в грязных джинсах, положив их в стирку.

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BBC News Русская служба:

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