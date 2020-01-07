В Стамбуле пассажирский самолет сорвался с полосы. Аэропорт временно закрыли
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Международный аэропорт Стамбула имени Сабихи Гекчен временно закрыли для вылетов после того, как пассажирский самолет Pegasus Boeing 737 сорвался со взлетно-посадочной полосы, передает Daily Sabah.

По данным издания, в результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что весь входящий трафик был перенаправлен в другие близлежащие аэропорты.

Также поясняется, что инцидент произошел в результате сильных ветров и штормов, обрушившихся на Стамбул, что привело к перебоям в авиации и морском сообщении по всему городу.

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Gazeta.ru

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