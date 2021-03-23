В Страсбурге водителя дипломата из России подозревают в краже велосипедов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Страсбурге полиция выдала ордер на арест водителя одного российского дипломата по подозрению в продаже краденных велосипедов, пишут французские СМИ во вторник, 23 марта.

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Водитель — мужчина в возрасте около 40 лет, с российским гражданством, без дипломатического иммунитета — был допрошен еще 14 февраля, но отпущен на свободу на время предварительного следствия, после чего уехал в Россию.

Накануне бывший вице-бургомистр города Ален Фонтанель рассказал на своей странице в Facebook, что в феврале обнаружил объявление о продаже своего велосипеда, украденного перед зданием постоянного представительства Франции в Совете Европы. Продавец назначил встречу у входа в здание Генерального консульства РФ, предложил на продажу другие велосипеды, а на подготовленном формуляре для счета стоял штамп дипведомства, пишет Фонтанель, супруга которого является послом, постоянным представителем Франции в Совете Европы.

‼️Dans les Vosges inventé, à Strasbourg dérobé et en Russie retrouvé ‼️

Chacun à ses histoires de vélos, surtout à…

Posted by Alain Fontanel on Monday, March 22, 2021

По данным следствия, с января 2020 года водитель разместил на сайте Leboncoin около 300 объявлений о продаже велосипедов, многие из которых были электрические, на общую сумму около 100 000 евро. На запрос полиции Генконсульство РФ ответило, что водитель вернулся на родину якобы из-за проблем со здоровьем и контракт с ним был расторгнут. Следствие продолжается, приговор может быть вынесен заочно, пишут далее СМИ. В Генконсульстве РФ на запрос информагентства AFP отказались комментировать информацию о водителе.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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