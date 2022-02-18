В субботу Россия проведет учения с баллистическими ракетами под руководством Путина

19 февраля Россия проведет учебные пуски баллистических и крылатых ракет. Учения сил стратегического сдерживания пройдут под личным руководством Владимира Путина, передает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны.

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Учение было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов, экипажей кораблей и ракетоносцев, надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, заявили в ведомстве.

В учениях примут участие подразделения Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Северного и Черноморского флотов.

Две недели о переносе сроков учений российских стратегических сил писала американская газета Financial Times со ссылкой на источник в конгрессе США. По словам собеседника издания, о намерениях России сообщили председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли и директор Национальной разведки Эврил Хейнс на закрытом брифинге в палате представителей, который прошел 3 февраля. Обычно такие учения проходят осенью, но в этот раз, утверждали американские военные, их решили перенести на февраль с учетом обострения ситуации вокруг Украины.

Проведение стратегических командно-штабных учений "Восток" и "Гром" глава Минобороны Сергей Шойгу анонсировал еще в декабре, не уточняя их даты. В начале января источник агентства ТАСС, близкий к Минобороны, рассказал, что они должны пройти в начале года. Агентство отмечало, что обычно такие учения военные проводят ближе к концу года. Традиционно эти учения включают в себя запуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону Кура на Камчатке.