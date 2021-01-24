В субботу в Литве выявлено 770 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 530

В субботу, 23 января, в Литве на коронавирус проверено 5623 человека, у 773 результаты теста оказались положительными, сообщает ru.delfi.lt. В Эстонии за сутки выявлено 532 новых случая.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За минувшие сутки в Литве коронавирус унес жизни еще 18 человек. Всего от коронавируса в Литве умерли 2 649 человек.

В субботу 159 человек выздоровели.

С начала пандемии в Литве Covid-19 заболели 176 624 человека, 119 085 человек выздоровели, 52 892 еще болеют.

За минувшие сутки в стране проведено 5 623 теста на коронавирус, всего с начала пандемии сделано 1,87 млн тестов.

Ситуация в Эстонии

В субботу в Эстонии проанализировано 4568 тестов на коронавирус, позитивный результат показали 532 теста, то есть доля положительных тестов составила 11,6%.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 542,37 случая на 100 000 населения.

В больницах находятся 404 пациента с коронавирусом.

В Эстонии от Covid-19 привиты 25 964 человека.