В суде в Грузии показали Саакашвили по видеосвязи. Правящая партия обвинила его в "бездарной симуляции"

В тбилисском городском суде в четверг прошло заседание по ходатайству адвокатов об освобождении или отсрочке приговора экс-президенту Грузии, ныне заключенному Михаилу Саакашвили. В отличие от предыдущих двух заседаний, Саакашвили подключили к процессу из тбилисской клиники "Вивамеди", но ненадолго.

Дистанционное подключение Саакашвили к заседанию суда стало его первым появлением на публике за последние несколько месяцев, если не считать распространенные на прошлой неделе Специальной пенитенциарной службой кадры Саакашвили.

С монитора, установленного в зале заседаний, угрюмый и изрядно похудевший Саакашвили выглядел изможденным. Он попытался начать свое обращение на украинском языке.

Судья прервал его, требуя, чтобы он говорил на грузинском и пригрозил в противном случае прервать включение. Это вызвало возмущение в зале.

"Вы, кроме этой, другой проблемы не видите, господин судья?" — обратилась к судье одна из женщин. Судья выдворил ее из зала заседаний.

В итоге было решено прибегнуть к помощи переводчика, но Саакашвили в суде так и не выступил.

После небольшого перерыва процесс продолжился уже без его подключения. По словам адвоката, Саакашвили стало плохо, к нему вызвали врача, и он на данном этапе отказывается от включения.

Адвокаты обратились в суд с ходатайством об отсрочке приговора или освобождения от уголовного наказания Саакашвили 1 декабря, ссылаясь на его состояние и диагнозы.

Близкие Саакашвили уже давно требуют перевода его на лечение за пределы Грузии. Они считают это единственным выходом для спасения его жизни, отмечая, что ему становится хуже день ото дня.

Но грузинские власти обвиняют Саакашвили в нанесении вреда самому себе и симуляциях, а адвокатов и сторонников Саакашвили — в спекуляциях на тему его диагнозов и отравления.

Пенитенциарная служба на предыдущем заседании 14 декабря заявила, что не может подключить Саакашвили дистанционно к процессу, но в тот же вечер обнародовала кадры, которые отражают разные периоды нахождения Саакашвили в клинике.

В ведомстве назвали это подтверждением симулятивных действий Саакашвили. Адвокаты считают кадры очередным нарушением прав Саакашвили и подтверждением его тяжелого состояния.

Саакашвили был задержан в Тбилиси первого октября прошлого года, вскоре после возвращения в Грузию. Здесь он обвиняется по нескольким уголовным делам. По двум из них он был заочно, еще до возвращения в Грузию, приговорен к шести годам заключения.

Сам он называет себя "узником Путина" и считает все предъявленные ему обвинения преследованием по политическим мотивам. После задержания он уже дважды объявлял голодовку.

От голодовки в третий раз — в знак протеста против лишения его возможности участвовать в своем же судебном процессе — он отказался через несколько часов после ее объявления, ссылаясь на просьбу европейских парламентариев.

За время заключения Саакашвили сменил несколько учреждений. В мае этого года его перевели из руставской тюрьмы в многопрофильную клинику "Вивамеди" на окраине Тбилиси.

Американский эксперт, психиатр Эрик Голдсмит стал первым, кто давал показания в суде в качестве свидетеля. Он один из экспертов, подготовивших заключение о состоянии Саакашвили.

По его словам, у 55-летнего экс-президента посттравматическое стрессовое расстройство (PTSD) и быстро прогрессирующая деменция, которая могла быть вызвана воздействием тяжелых металлов.

Голдсмит считает, что Саакашвили нужно незамедлительно перевести в клинику высокого уровня на Западе для диагностики и лечения. Он отметил, что иначе состояние Саакашвили ухудшится и он может умереть.

О том, что состояние у Саакашвили тяжелое, ранее заявила группа специалистов, созданная Народным защитником для мониторинга лечения Саакашвили. По словам врачей, он потерял более 40 кг со дня задержания, у него кахексия, и, если потеря веса продолжится в таком темпе, через два-три месяца начнется необратимое повреждение систем органов.

В центре "Эмпатия" — неправительственной организации, которая проводила судебно-медицинскую экспертизу вместе с иностранными коллегами, отметили, что он был практически здоров до ареста, а сегодня у него уже более 20 диагнозов и симптомокомплексов.

Специалисты заявили о возможной интоксикации Саакашвили, считая, что его нужно отправить в американскую или европейскую клинику не только для лечения, но и для дальнейших исследований и диагностики.

Позднее в СМИ распространилось заключение американского токсиколога Дэвида Смита. Согласно оценке эксперта, многие патологические симптомы Саакашвили указывают на отравление тяжелыми металлами. Токсиколог, по словам адвокатов Саакашвили, также даст показания в суде.

Между тем, в интервью телекомпании "Имеди" руководитель медицинского департамента пенитенциарной службы Малхаз Уртмелидзе заявил, что факт отравления не подтверждается результатами токсикологического исследования, представленным самим же центром "Эмпатия".

Следующее судебное заседание по ходатайству защиты Саакашвили судья Георгий Аревадзе назначил на 29 декабря.

Адвокаты Саакашвили еще летом заявили о том, что он не собирается участвовать в грузинской политике, но его фигура по-прежнему остается в центре взаимных обвинений и споров на внутриполитической арене Грузии.

В то время как во дворе тбилисского городского суда, где проходил процесс, с утра собрались сторонники Саакашвили, в правящей партии снова обрушились на экс-президента с обвинениями в симуляции.

"Сегодня мы увидели очередную симуляцию. Хотя, как видно, и для симуляции нужен талант, а это была очень бездарная симуляция", — заявил, комментируя дистанционное включение Саакашвили, председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

"Вы тоже верите, что состояние Михаила Саакашвили настолько тяжелое, что он не может зачесать волосы набок и побриться? Я в это не верю и не верит в это большинство населения Грузии", — сказал журналистам председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. По его словам, Саакашвили "грязно симулирует".

Между тем, с появлением заключений экспертов о тяжелом состоянии Саакашвили призывы отпустить его на лечение за границу все чаще звучат с международных трибун.

Западные партнеры напоминают Тбилиси об их ответственности за соблюдение прав Саакашвили. Отвечая на вопросы журналистов 20 декабря, представитель госдепартамента США Нед Прайс отметил, что ответственность за получение Саакашвили лечения в соответствии с рекомендациями независимых медэкспертов Народного защитника лежит на грузинских властях.

В защиту Саакашвили, у которого сегодня украинское, а не грузинское гражданство, выступили и в Киеве.

"То, что сейчас происходит с Михаилом, это издевательство, это не подходит Грузии, это нужно прекратить. Пожалуйста, примите решение, которое может спасти его жизнь. Переведите Михаила Саакашвили в одну из клиник Украины, другой европейской страны, Америки. Самое время сделать этот добрый шаг", — заявил 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к народу и властям Грузии.

К призыву Зеленского отпустить Саакашвили на лечение за границу присоединилась и президент Молдовы Майя Санду.

Worried about @MSaakashvili's life-threatening complications stemming from his detention conditions.

Moldova joins @ZelenskyyUa call to the Georgian government to allow former president to go abroad for treatment to safeguard his health.