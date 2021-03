В Суэцком канале готовят частичную разгрузку контейнеровоза Ever Given

О дальнейших мерах по снятию судна с мели в Суэцком канале сообщило агентство AP со ссылкой на источник. Каждый день затора обходится мировой экономике в 9 млрд долларов.

Дальнейшим шагом на пути к снятию с мели в Суэцком канале гигантского контейнеровоза Ever Given станет частичная разгрузка судна. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщил информагентству AP один из специалистов, задействованных в операции. Он не стал называть журналистам своего имени, поскольку, по собственным словам, не был уполномочен для общения с прессой.

До сих пор разгрузка контейнеровоза считалась мерой, к которой спасатели намеревались прибегнуть лишь в крайнем случае, поскольку для нее требуется применение подъемных кранов и прочего дополнительного оборудования, которое на данный момент еще не было доставлено в Суэцкий канал. При этом каждый день, в течение которого важнейшая транспортная артерия остается заблокированной, обходится мировой экономике в 9 млрд долларов, подсчитали эксперты. Это — ощутимая потеря, учитывая ее состояние во время пандемии коронавируса.

Со своей стороны, японская компания-судовладелец Shoei Kisen Kaisha Ltd. уже подтвердила, что будет готова согласиться на разгрузку судна, если другие меры не дадут результата. А позже глава ведомства, руководящего операцией по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале, в эфире телеканала Al Arabiya подтвердил, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился начать подготовку к разгрузке судна.

Операция по снятию с мели контейнеровоза в Суэцком канале



Между тем, судя по данным сайта MarineTraffic.com, позволяющего отслеживать передвижения морских судов по всему миру, в направлении Суэцкого канала в настоящий момент двигаются еще два буксировочных судна: идущий под флагом Нидерландов Alp Guard и идущий под флагом Италии Carlo Magno. К утру 28 марта оба этих судна достигли Красного моря. До сих пор в операции по высвобождению 400-метрового контейнеровоза Ever Given были задействованы 10 буксиров.

По данным компании Bernhard Schulte Shipmanagement, отвечающей за технические работы, связанные с контейнеровозом, сейчас под судном продолжаются работы по удалению морского грунта.

А представитель компания Evergreen заявил, что спасательные службы возобновит попытки вывести судно на форватер уже в воскресенье в 15.00 мск.

Почему контейнеровоз Ever Given сел на мель



Контейнеровоз Ever Given класса Triple E длиной 400 метров и шириной 59 метров, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель в южной части Суэцкого канала. В ночь на среду, 24 марта, он полностью заблокировал движение в обе стороны. Зафрахтовавшая контейнеровоз тайваньская компания Evergreen сообщила, что инцидент произошел из-за погодных условий

Официальная причина, по которой Ever Given сел на мель, однако, пока не названа. Представители Bernhard Schulte Shipmanagement утверждают, что их предварительные расследования позволяют исключить механическую ошибку или сбой мотора. В то же время имеются и данные о том, что как раз в то время, когда произошел инцидент в Суэцком канале, на неком крупном грузовом судне, перевозящем около 20 тысяч контейнеров, случилось отключение электричества, пишет AP.

Мировая экономика терпит убытки



Через Суэцкий канал проходит около 10 процентов мировых торговых перевозок. В 2019 году через него прошли около 19 тысяч судов. Дальнейший затор канала может отразиться на доставках нефти и газа из ближневосточного региона в Европу.

По подсчетам экспертов Института мировой экономики в Киле (IfW), через Суэцкий канал осуществляется 8-9 процентов всех экспортно-импортных поставок Германии. Особенно важен этот маршрут для немецкой торговли с Китаем. По нему проходит две трети ее объема.

К утру 28 марта около 320 судов ожидало возможности пройти через Суэцкий канал, в том числе, по данным защитников животных, — 11 румынских грузовых судов, на борту которых находятся 130 тысяч живых овец. В настоящий момент обсуждается возможность доставить этот груз в другие порты.