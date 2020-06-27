В Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области напали на съемочную группу Ксении Собчак. Об этом сама журналистка рассказала в своем телеграм-канале, пишет портал телеканала "Дождь".

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По ее словам, избиты двое человек, в том числе бывший журналист Дождя Сергей Ерженков.

"На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала и держали пока били Ерженкова", — написала она.

Собчак добавила, что "здоровенные бугаи" забрали камеру у съемочной группы и отобрали все съемки избиений.

"Мне вывихнули руку, втроем меня скрутили. Отняли камеру и не возвращают. Ждем полицию. Ксению уронили и одного из героев нашего фильма втроем заломали", — рассказал Дождю Сергей Ерженков.

Собчак приехала в Свердловскую область, чтобы снять расследование о схиигумене Сергие Романове, который захватил монастырь.

"Помимо призывов отрицать пандемию,мы расследовали издевательства над детьми. У нас несколько разных показаний бывших послушников,которые свидетельствуют что их избивали, когда они были подростками, в качестве „наказания" за провинности", — написала Собчак.

В разговоре с E1.ru Ерженков рассказал, что съемочная группа попала на территорию монастыря "с другой стороны" с одной из послушниц, которая планировала посетить могилу своей духовной матери.

"Там нет никакого забора. Тут нас окружили какие-то, не побоюсь этого слова, православные ваххабиты, в составе 30 человек, это какие-то казаки, участники боевых действий на Донбассе по виду. Ребята бравые уголовного вида. Они стали избивать бывшего послушника, который с нами был, потом на меня напали трое, вывихнули руку, отняли камеру, разбили ее", — сообщил Ерженков.

Схиигумена Сергия Романова отстранили от служения после нескольких публичных высказываний. В частности, он проклял тех, кто закрывает храмы во время эпидемии коронавируса, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны". 16 июня он вернулся в Среднеуральский женский монастырь, несмотря на запрет в служении. Он отстранил настоятельницу и выгнал оттуда представителей Екатеринбургской епархии и журналистов. По инициативе Сергия там организовали круглосуточное дежурство казаков.