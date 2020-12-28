В Таллине и ещё части Эстонии ужесточили коронавирусные ограничения

С 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года (включительно) в Харьюском и Ида-Вируском уездах вводятся ограничения на свободу передвижения, постановило правительство Эстонии. Харьюмаа — один из уездов Эстонии, административный центр которого — Таллин.

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Запрещается находиться и передвигаться в помещениях в месте оказания развлекательных услуг, в музеях и выставочных учреждениях. В месте оказания гостиничных услуг лица могут находиться только для использования возможности ночевки.

Запрещается находиться и передвигаться в помещениях спортивных клубов и других спортивных сооружений, саун, спа, бассейнов, водных центров. Занятия спортом и тренировки в закрытых общественных помещениях запрещены. Исключение оставлено только для профессиональных спортсменов, для лиц, связанных с военной обороной и внутренней безопасностью государства, а также для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Запрещено находиться и перемещаться в торговом зале или зале обслуживания предприятия общественного питания, за исключением покупки еды на вынос или оказания курьерских и транспортных услуг.

Запрещены проводимые в помещениях публичные собрания, публичные мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и киносеансы.

Ограничение не распространяется собственника места оказания услуг или его представителя, работников, а также лиц, связанных с выполнением аварийных работ, и лиц, необходимых для хозяйственного обслуживания этого места.

Полный список ограничений в Эстонии можно посмотреть в материале Delfi.ee.