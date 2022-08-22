Ранее 50-летнего Александра Хяннинена был осужден за избиения собственной дочери и участие в групповом изнасиловании. В своем TikTok мужчина неоднократно высказывался в поддержку российского вторжения в Украину, оскорблял украинцев и говорил, что Нарва с радостью встретит решение российских властей вторгнуться в Эстонию.

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Суд в Таллине признал 50-летнего блогера Александра Хяннинена виновным в осквернении официального символа иностранного государства. Об этом сообщает ERR со ссылкой на заявление Харьюского уездного суда.

На видео, записанном 16 августа и опубликованном в соцсетях, мужчина вытирал ноги об украинский флаг. По мнению суда, вина Хяннинена доказана, поскольку на записи ясно видно и слышно, что обвиняемый рассматривал полотнище именно как государственный символ Украины. Хяннинен также признал, что получал удовольствие от растаптывания "флага этих людей".

Во время следствия мужчина отказывался признавать свою вину, утверждая, что под его ногами был "произвольный кусок ткани, напоминающий национальный флаг". Позднее он изменил свою позицию, согласился с обвинениями и выразил сожаление в содеянном.

При вынесении приговора суд учитывал, что это преступление Хяннинен совершил до окончания испытательного срока по предыдущему решению. В общей сложности мужчину приговорили к 1 году 5 месяцам тюремного заключения, которые суд согласился заменить на 510 часов общественных работ. Также осужденный должен выплатить 490,5 евро процессуальных издержек.

Как пишет Delfi.ee, в 2001 году Хяннинен вместе с жителем Литвы изнасиловал 17-летнюю девушку, за что был приговорен к 3,5 годам тюремного заключения. В июле прошлого года мужчина получил 15 месяцев условного срока за физическое насилие в отношении собственной дочери — он избивал ребенка пряжкой от ремня и угрожал убить ее, если та обратится в полицию. Суд также установил испытательный срок по окончании условного наказания (именно его Хяннинен нарушил) и запретил приближаться к дочери в ближайшие три года.

Многочисленные ролики в блоге мужчины в TikTok содержат оскорбления украинцев и высказывания в поддержку действий Владимира Путина и вооруженных сил РФ. В частности, Хяннинен назвал жителей Украины "нацистским стадом" и призывал "очистить Украину от плесени, отравлявшей ее годами". В ответ не недавний демонтаж памятника-танка в Нарве блогер предлагал "найти и разрушить фашистские" монументы в Эстонии. В другом ролике Хяннинен заявил, что в случае российского вторжения приграничная Нарва "с распростертыми объятиями" примет военных из РФ.

Из-за этих и подобных высказываний на блогера завели уголовное дело. Хяннинена подозревают в разжигании ненависти, а также в поддержке и оправдании международного преступления. За эти преступления эстонское законодательство предусматривает наказание в виде денежного штрафа до 1200 евро или тюремное заключение.