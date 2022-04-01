В Таллинне таксисты вышли на протест против запрета деятельности Yandex

В пятницу таллиннские таксисты собрались у здания министерства в знак протеста против запрета службы таксоизвоза Yandex Go, пишет Rus.Postimees.

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"Это решение сделает многих безработными, заберет у водителей возможность зарабатывать на жизнь для себя и своих семей", — сказал один из лидеров протеста Мартин Метс.

Правительство вчера решило запретить службу таксоизвоза Yandex в Эстонии, причиной является недавнее решение России, согласно которому Yandex должен в обязательном порядке передавать собранные им персональные данные спецслужбам.

"Целью санкций является предотвращение сбора данных эстонских пользователей и использования их российскими спецслужбами. Для использования приложения Yandex необходимо предоставить доступ к большому количеству персональных данных, которые обрабатываются на серверах компании в России и могут быть использованы в разведывательной деятельности против Эстонии и Европы. В сегодняшней политической ситуации это серьезная угроза безопасности Эстонии", — пояснил министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть.

В качестве санкций на Yandex NV будет наложено ограничение на предоставление услуг и предоставление возможности предоставления услуги в Эстонии. Это означает, что Yandex NV запрещено оказывать услуги по таксоизвозу и посреднические услуги в Эстонии, а также запрещается позволять Yandex прямо или косвенно предоставлять упомянутые услуги.

В результате санкций таксофирмам и водителям запрещено ездить через приложение таксоизвоза Yandex (Yandex Pro) и выполнять заказы. В целях реализации ограничений и повышения осведомленности Департамент защиты прав потребителей и технического надзора уведомит владельцев разрешений на перевозку такси о государственных санкциях через регистр экономической деятельности.

Интернет-провайдеры также должны ограничить доступ к связанным с таксоизвозом сайтам и приложениям Yandex NV (Yandex Go и Yandex Pro). Магазины приложений (Google Play, App Store и др.) также должны ограничить загрузку приложения Yandex.Taxi и перестать предлагать обновления приложений.

Эстония также предложила Евросоюзу ввести санкции против Yandex.

Напомним, что в Латвии также запрещена деятельность приложения таксоизвоза Yandex.