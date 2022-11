В Танзании самолет потерпел крушение и упал в озеро Виктория: 19 погибших

Утром 6 ноября самолет авиакомпании Precision Air рухнул в озеро Виктория, заходя на посадку в аэропорту города Букоба (государство на востоке Африки). По последним данным, погибли 19 человек, больше 20 человек получили травмы.

Самолет авиакомпании Precision Air рухнул в озеро Виктория в Танзании при попытке совершить посадку в аэропорту города Букоба на северо-западе страны. Об этом сообщает государственный телеканал Tanzania Broadcasting Corporation (TBC).

По предварительным данным, на борту находились 43 человека, в том числе 39 пассажиров и 4 члена экипажа, информирует Deutsche Welle.

В результате крушения самолета погибли как минимум 19 человек, 26 человек получили ранения и доставлены в больницу, сообщили в пожарно-спасательной службе. Позже оба пилота скончались в больнице.

Пилот по имени Бурухани Рубага имел 20 лет летного стажа. Самолету модели ATR42-500 было 12 лет. Precision Air - крупнейшая частная авиакомпания Танзании, она осуществляет внутренние и региональные полеты. Ею частично владеет компания Kenya Airways.

Пассажирский среднемагистральный самолет ATR 42 авиакомпании Precision Air совершал рейс из крупнейшего города Танзании Дар-эс-Салама в Букобу через Мванзу, сообщает Русская служба Би-би-си.

Причиной катастрофы называют плохую погоду, однако после крушения дождь прекратился, и спасатели смогли добраться до места происшествия.

Сотрудники экстренных служб отбуксировали самолет к берегу. Сразу после катастрофы самолет практически полностью погрузился в воду, на поверхности была видна только часть хвоста.

UPDATE 1: Precision Air crash in Tanzania

* Pilots inside the submerged plane are in communication with rescue workers

Source: Kagera RC Albert Chalamila pic.twitter.com/W8AbWz2f4K

— Tanzania Business Insight (@TanzaniaInsight) November 6, 2022