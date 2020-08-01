В Тарту вспышка коронавируса, власти вводят дополнительные ограничения

В Тарту один житель стал причиной заражения 19 человек, 100 человек находятся в зоне риска, передает rus.ERR.ee. 31 июля власти города ввели дополнительные ограничения.

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Житель Тарту с признаками ковида с 18 по 23 июля посетил ночной клуб, спа, магазины и киносеанс. Эпидемиологи установили, что он заразил 19 человек и сейчас продолжают искать контактных лиц, чтобы своевременно отправить их в самоизоляцию.

“Мы пытаемся удержать ситуацию под контролем, но не можем утверждать со 100% уверенностью, что инструкции, которые мы дали, будут выполнены. В этом главная проблема", - говорит руководитель южного региона Департамента здоровья Тийа Лухт.

Власти решили не штрафовать разносчика - он и так оказался под давлением общественной критики. Пример других стран показал, что наказания только побуждают людей скрывать свое состояние здоровья, сказала профессор микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар.

Чтобы взять ситуацию под контроль, власти Тарту закрыли две группы детского сада, ввели запрет на посещение местного попечительского дома и центра психического здоровья. Помимо прочего, власти отменили концерты, запланированные на воскресенье, 2 августа. Клиника Тартуского университета возобновит измерение температуры на входе и изменит режим посещения. В клинике были обнаружены три случая ковида, 30 сотрудников отправлены в самоизоляцию.

"Мы интенсивно работаем над тем, чтобы случай в тартуском ночном клубе не разросся в ситуацию, как была на Сааремаа”, - сказала перед заседанием кризисной комиссии города Тарту Лухт.