В Тбилиси приземлился первый за четыре года прямой рейс из Москвы. Его встретили акцией протеста

19 мая в тбилисском международном аэропорту приземлился первый за четыре года прямой рейс из Москвы. Российская авиакомпания "Азимут" планирует летать в грузинскую столицу и обратно семь раз в неделю. C такой же частотой между Тбилиси и Москвой c 20 мая будет летать и грузинская авиакомпания Georgian Airlines.

Возобновление авиасообщения с Россией, для которой закрыто небо ЕС и США, вызывает опасения у прозападной части населения, которые, согласно опросам, в Грузии в абсолютном большинстве.

Cамолет компании "Азимут" Sukhoi Superjet 100 приземлился в тбилисском международном аэропорту после полудня. Здесь его уже поджидали группа протестующих.

"То, что делает "Грузинская мечта" в связи с прямыми рейсами — это очередное предательство наших национальных интересов и удар по нашему суверенитету", — заявила лидер партии "Дроа" Элене Хоштария, анонсируя встречу в тбилисском аэропорту первого прямого рейса, вылетевшего из Москвы в грузинскую столицу.

Элене Хоштария была в авангарде оппозиционных депутатов, которые 20 июня 2019 года опротестовали выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. Тогда появление Гаврилова в кресле председателя парламента спровоцировало протесты и на улицах Тбилиси. После этих событий, которые российские власти назвали "русофобской провокацией", Владимир Путин ввел запрет на прямые рейсы в Грузию.

В правящей партии "Грузинская мечта" признали, что появление Сергея Гаврилова в кресле спикера было протокольной ошибкой, а протест в обществе по этому поводу назвали справедливым. Последовавший за этим уход с поста председателя парламента Ираклия Кобахидзе в "Грузинской мечте" назвали выражением подотчетности и ответственности властей перед обществом.

Сегодня, уже в ранге председателя правящей партии, он приветствует принятое 10 мая решение российского президента о снятии запрета на прямые полеты в Грузию и введенный еще в 2000 году визовый режим для граждан Грузии. Оба решения вошли в силу с 15 мая.

Hundreds of protesters have gathered at Tbilisi airport to meet the first flight to arrive from Russia since the ban on air travel between the two countries was lifted last week.

📰Background: https://t.co/JtR3Qs0v3J

📸Mariam Nikuradze/OC Media pic.twitter.com/JCiHKpyLYU