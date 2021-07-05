В Тбилиси разгромили офис организаторов ЛГБТ-шествия. Саму акцию отменили

В Тбилиси отменили запланированный на понедельник "Марш достоинства" из-за опасений за безопасность участников мероприятия.

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"С учетом сегодняшних событий у нас нет ожиданий того, что МВД адекватно выполнит свои обязательства, так как мы видим, что полицейские не реагируют на факты насилия", — говорится в заявлении неправительственной организации "Тбилиси прайд".

"Власти не то, что не смогли обеспечить безопасность квир-сообщества и наших сторонников, но и активными действиями помешали нам использовать право на собрание. Мы не можем выйти на улицу, полную насильников, которых поддерживают власти, патриархия и пророссийские силы, и рисковать жизнью людей!" — заявили активисты.

Организаторы надеялись, что шествие станет прорывом для ЛГБТ-сообщества Грузии. Из-за угроз со стороны радикальных групп ЛГБТ-активисты в течение всех последних лет вынуждены либо отменять анонсированные акции, либо проводить их подпольно, скрывая время и место своих собраний.

Представители ульраконсервативных и радикальных движений ворвались в офис "Тбилиси прайда", сняли ЛГБТ-флаг с балкона. Ранее они напали на журналистов и разогнали палатки оппозиционеров.#tbilisipride #georgia #lgbt pic.twitter.com/1jfqzKc7ro — Эхо Кавказа (@ekhokavkaza) July 5, 2021

Радикальная оппозиция



Объявление об отмене шествия прозвучало на фоне сообщений о погромах и нападениях со стороны радикальных групп, которые выступали против проведения "марша достоинства" в Тбилиси.

Противники шествия в понедельник забрались через балкон в офис организации "Тбилиси прайд", сорвав расположенный там радужный флаг и постер. Один из основателей и активистов организации Тамаз Созашвили выложил в соцсети видео офиса после разгрома.

В МВД Грузии организаторов призвали отказаться от проведения шествия на открытом пространстве, объяснив это масштабностью запланированных противниками шествия акций.

Заявлению МВД предшествовал комментарий премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на заседании правительства — он заявил, что считает проведение марша нецелесообразным.

"Сегодняшняя акция несет риск гражданского противостояния. Как вы знаете, для большинства населения проведение этой акции неприемлемо. Соответственно, я считаю, что эта акция не должна состояться на проспекте Руставели", — заявил премьер.

По его словам, организаторам были предложены альтернативные места для проведения шествия. Противников акции он попросил оставаться в рамках закона.

При этом Гарибашвили заявил, что за организацией акции стоит радикальная оппозиция во главе с экс-президентом Михаилом Саакашвили.

"Они организуют этот марш и эти акции. Разумеется, их цель — внести в страну гражданские беспорядки и хаос, чего, конечно же, не будет. Мы этого не допустим", — заявил Гарибашвили.

Церковь против



"Марш достоинства" должен был пройти в понедельник вечером и завершить "неделю прайда" в Тбилиси. Это было единственным публичным мероприятием в рамках недели.

Против проведения шествия выступила патриархия Грузии, которая призвала верующих собраться на молебен в расположенной на проспекте Руставели Кашветской церкви, чтобы показать миру, что они "защищают свое достоинство", и для них неприемлема "попытка навязать перерождение".

Ультраконсервативные группы также грозились сорвать марш.

Дипмиссии и представительство ООН в Грузии в совместном заявлении ранее призвали власти обеспечить право на мирные собрания всем без исключения, отметив, что у участников акций не должно быть опасений стать жертвами насилия.

К обеспечению безопасности участников марша министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури призвали 28 депутатов Европарламента.

"Тяжелейший день для грузинской демократии"



Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила происходящее в Тбилиси, заявив, что для нее неприемлемы любые формы насилия и преследования людей из-за точки зрения или гендерной идентичности.

Она также назвала неприемлемым насильственные действия в отношении журналистов и нападения на офисы общественных организаций.

На фоне погромов и нападений на журналистов патриархия Грузии призвала дистанциироваться от агрессивных действий, также назвав неприемлемым насильственные инциденты против журналистов.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что оправдания насилию в отношении журналистов нет, но, как и премьер, обвинил в происходящем "радикальную оппозицию".

"Факт, что реальной целью прайда была не защита чьих-либо интересов, и за ним стояли субъективные политические интересы. То, что происходит сегодня в Тбилиси, входит в интересы только радикальной оппозиции, стоящей за прайдом — Национального движения и его партнерских партий", — заявил Ираклий Кобахидзе.

Часть оппозиции, между тем, возложила ответственность за происходящее на власти, отметив, что заявление премьера стало поощрением насилия на улицах Тбилиси.