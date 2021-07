В Тбилиси разгромили офис организаторов ЛГБТ-шествия. Саму акцию отменили

В Тбилиси отменили запланированный на понедельник "Марш достоинства" из-за опасений за безопасность участников мероприятия.

"С учетом сегодняшних событий у нас нет ожиданий того, что МВД адекватно выполнит свои обязательства, так как мы видим, что полицейские не реагируют на факты насилия", — говорится в заявлении неправительственной организации "Тбилиси прайд".

"Власти не то, что не смогли обеспечить безопасность квир-сообщества и наших сторонников, но и активными действиями помешали нам использовать право на собрание. Мы не можем выйти на улицу, полную насильников, которых поддерживают власти, патриархия и пророссийские силы, и рисковать жизнью людей!" — заявили активисты.

Организаторы надеялись, что шествие станет прорывом для ЛГБТ-сообщества Грузии. Из-за угроз со стороны радикальных групп ЛГБТ-активисты в течение всех последних лет вынуждены либо отменять анонсированные акции, либо проводить их подпольно, скрывая время и место своих собраний.



Объявление об отмене шествия прозвучало на фоне сообщений о погромах и нападениях со стороны радикальных групп, которые выступали против проведения "марша достоинства" в Тбилиси.

Противники шествия в понедельник забрались через балкон в офис организации "Тбилиси прайд", сорвав расположенный там радужный флаг и постер. Один из основателей и активистов организации Тамаз Созашвили выложил в соцсети видео офиса после разгрома.

This is how @TbilisiPride office looks like inside after the radicals storm it. @usingeo @EUinGeorgia @UNDPGeorgia @LGBTIintergroup @SandAndresen @ColasDiego @MaaikevanKoldam pic.twitter.com/oYZIDDx9Ep